Sorties jeux : Plant The World, A Game of Thrones: Board Game, Battery Boy

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir



Aujourd'hui 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Plant The World, A Game of Thrones: Board Game et Battery Boy.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Publicité

Nouveaux jeux gratuits iOS :

with My CAT (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 147 Mo, iOS 12.0, Neilo inc.) Attention: amoureux des chats et amoureux des animaux,

Passez plus de temps avec vos chatons et apprenez à les connaître.

Différents types et personnalités. Commençons une nouvelle vie avec des chatons uniques.



Chat calico, chat tricolore, chat bicolore, tigré, chat japonais, Scottish Fold, American Shorthair et Bengal.



Plus de 100 types de chats avec différentes couleurs et motifs de fourrure. Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit with My CAT





Tower Of God (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.06, 195 Mo, iOS 9.0, IronCode Gaming) Les légendes disent que celui qui réussit à gravir la tour de Dieu recevra un vœu. Serez-vous celui qui réussira? Publicité Tower of God est un jeu de match-3 avec des mécanismes amusants et un jeu agréable. Les niveaux sont variés et amusants. Le jeu comprend également des mini-jeux tels que Hidden Object, Jigsaw, Memory et Slider.



Vous pouvez jouer chronométré, déplacer limité ou sans fin.



• Ramassez et jouez

• 100 niveaux de matchs amusants

• Mini jeux amusants inclus



Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Tower Of God





Simple Sandbox 2 (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v0.8.6, 469 Mo, iOS 9.0, Ihor Pidhainyi) Simple Sandbox 2 est une continuation au populaire sandbox en ligne. L'un des meilleurs jeu de bac à sable de construction gratuit. Le meilleur jeu de construction de bac à sable gratuit à la première et à la troisième personne avec deux modes: solo et multijoueur.



Profitez de la création de votre propre MONDE EN TEMPS RÉEL grâce à notre simulateur de bac à sable. Publicité Créez votre personnage, jouez et profitez du simulateur seul ou avec des amis.



Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Simple Sandbox 2





Plant The World (Jeu, Aventure / Forme et santé, iPhone / iPad, v1.983, 143 Mo, iOS 10.0, Frank Schmutz) Plant The World est un jeu multijoueur dans lequel vous pouvez vous déplacer et construire sur la carte du monde réel. Vous pouvez naviguer sur la carte en utilisant le joystick du jeu ou la localisation GPS de votre téléphone.



Collectez des ressources en explorant votre quartier. Utilisez-les pour fabriquer des potions et amadouer les animaux. Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Plant The World





Heroic Expedition (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2, 1,2 Go, iOS 9.0, Xiaoqin Bai) Un RPG fascinant avec divers modes de jeu. Affrontez le Seigneur du désastre, fléau du Royaume divin, et sauvez le monde de la catastrophe !

Avis à tous les aventuriers : commencez vite votre aventure dans le Royaume divin ! Publicité Publicité Télécharger le jeu Heroic Expedition





Fire Arena .io (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 123 Mo, iOS 10.0, Genix Lab) Détruisez les ennemis en déposant du feu, des poisons, des bombes, ... en cours de route et emprisonnez-les dans vos super pouvoirs. Vous affronterez des ennemis dotés de puissantes compétences comme appeler des tornades ou générer des trous noirs. Quoi de plus? Vous pouvez même devenir un gros monstre rugissant qui effraie tout le monde. L'anneau de feu entourant l'arène deviendra de plus en plus petit… jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un joueur. Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Fire Arena .io





Find My Way - A Maze Game (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 39 Mo, iOS 9.0, Govind Narayan) Find My Way - A Maze Game est un jeu de puzzle minimaliste. Aidez le joueur à traverser ce labyrinthe en direction d'une voiture et à sauver. Tracez un chemin.



Comment jouer ?



Tracez un chemin depuis le joueur

Ne heurtez pas les murs

Frayez-vous un chemin

Récupérer des gemmes / diamant

Montez dans la voiture et échappez-vous Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Find My Way - A Maze Game





DemonCrawl (Jeu, Jeux de rôle / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.72, 587 Mo, iOS 9.0, Eric Black) DemonCrawl est un puzzle roguelite qui combine le gameplay addictif du dragueur de mines avec des centaines d'objets, d'étapes et de capacités uniques!



• Plus de 700 objets uniques à découvrir et à collectionner: chaque fois que vous trouvez quelque chose de nouveau, nous l'enregistrerons dans votre Codex pour référence future.

• 5 quêtes et de multiples difficultés pour un défi de longue durée. Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit DemonCrawl





Big Card Solitaire (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.0.1, 113 Mo, iOS 11.0, Genix Lab) Big Card Solitaire vous offre le bon vieux gameplay de Solitaire amusant et stimulant, avec une conception artisanale pour l'accessibilité et la visibilité qui aide les aînés et les enfants à profiter du jeu encore plus que jamais.



◦ De grosses cartes sur le dessus pour montrer quelle carte interagit actuellement

◦ Conception de carte facile à lire

◦ Vous n'avez pas besoin d'étirer votre doigt pour atteindre certaines cartes avec notre mise en page optimisée Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Big Card Solitaire





Battery Boy (Jeu, , iPhone / iPad, v1.9.12, 275 Mo, iOS 10.0, Petricore, Inc.) Incarnez Battery Boy et ses amis dans leur quête épique pour échapper à l'intérieur de votre téléphone. Battery Boy est un runner sans fin qui change en fonction de la durée de vie de la batterie de votre appareil réel. Gagnez différentes pièces en fonction de l'autonomie de votre batterie lorsque vous jouez.



• Esquive d'obstacles sans fin!

• Gagnez des prix dans le mini-jeu de flipper

• Des personnages, skins, costumes et musique à débloquer Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Battery Boy





Anagraphs (Jeu, Éducation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 22 Mo, iOS 11.0, Cinq-Mars Media) Anagraphs est un jeu de puzzle et de recherche d'anagrammes avec une torsion : totalement gratuit, celui-ci étend le concept d'anagrammes en incluant des lettres qui peuvent être tournées pour créer d'autres caractères. Dans un anagramme typique, les lettres peuvent être réorganisées pour former de nouveaux mots ("ma" et "am" par exemple) mais dans Anagraphs, le caractère "m" peut être tourné pour former un 'w' qui permet le mot " aw "à inclure.



Anagraphs est un puzzle linguistique stimulant où vous devez optimiser les chemins pour gagner des étoiles utilisées pour débloquer de nouveaux niveaux Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Anagraphs





Nouveaux jeux payants iOS :

Jay Jump - Floating Islands (Jeu, Action, iPhone / iPad, v4.3.4, 133 Mo, iOS 10.0, Luca Ricciardi Serafino de Con...) Un RPG fascinant avec divers modes de jeu. Affrontez le Seigneur du désastre, fléau du Royaume divin, et sauvez le monde de la catastrophe ! Avis à tous les aventuriers : commencez vite votre aventure dans le Royaume divin !



Votre but sera donc de rassembler une équipe de héros, chacun avec des pouvoirs et capacités différentes, à améliorer dans le temps. Ensuite, vous pourrez vous lancer dans des batailles en PvE sans que vous n'ayez à intervenir, puisqu'on parle d'un idle-game : vous aurez juste à configurer votre équipe et collecter votre butin à la fin des combats. Publicité Publicité Télécharger Jay Jump - Floating Islands à 1,09 €





A Game of Thrones: Board Game (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v0.9.4, 306 Mo, iOS 13.0, Asmodee Digital) Sur ces terres déchirées par la guerre, où les alliances se forgent et se brisent, où les armées s'affrontent dans le fracas du métal et où manigances et secrets s'entremêlent à la cour, serez-vous capable d'établir votre domination ?

Capturez des forteresses et châteaux pour consolider votre légitimité à régner, mais méfiez-vous de vos voisins. Publicité Publicité Télécharger A Game of Thrones: Board Game à 10,99 €