Twitter a proposé 4 milliards pour racheter Clubhouse

Il y a 57 min

Medhi Naitmazi

Réagir



Le succès de Clubhouse est loin de passer inaperçu. Alors que les réseaux sociaux établis se lancent dans des fonctionnalités similaires de chat audio, il semble que Twitter ait d’abord envisagé d'acquérir Clubhouse pour la somme colossale de 4 milliards de dollars. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.



Publicité

Clubhouse aurait pu être racheté par Twitter

L’information nous provient de Bloomberg qui explique que Clubhouse est en pourparlers pour lever des fonds auprès d’investisseurs. Parmi eux se trouvait Twitter, les deux sociétés ayant eu des discussions ces derniers mois.

Twitter Inc. a eu des entretiens ces derniers mois pour acquérir Clubhouse, le réseau social très animé basé sur l'audio. Les entreprises ont discuté d'une évaluation potentielle d'environ 4 milliards de dollars pour Clubhouse, ont déclaré les personnes proches du dossier, demandant à ne pas être identifiés car l'affaire est privée.

La société à l’oiseau bleu aurait déjà abandonné cette idée et s’est tournée vers le développement de sa propre alternative à Clubhouse, appelée Twitter Spaces. Un moyen moins coûteux d’ajouter une option de chat audio.

Clubhouse a été introduit en 2020, mais n'est devenu populaire qu'au début de de cette année après que plusieurs célébrités comme Mark Zuckerberg et Elon Musk aient utilisé la plateforme pour des conférences. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application, Clubhouse permet aux utilisateurs de discuter avec d'autres via l'audio en direct. L'application, qui reste exclusive à l’iPhone, a atteint plus de 8 millions de téléchargements sur l'App Store en février.



Mais ce succès a donné des idées à Facebook, LinkedIn et même Spotify qui travaillent sur des fonctionnalités similaires pour leurs applications.



Bloomberg dit que Clubhouse est toujours à la recherche d'investissements, mais l'avenir du réseau social est incertain, compte tenu de la concurrence croissante et de la position des entreprises citées qui n’ont qu’à simplement ajouté une option pour faire oublier ce nouveau phénomène.

Publicité

Télécharger l'app gratuite Clubhouse