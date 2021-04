Google confirme le Pixel 5a après des rumeurs d’annulation

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Comme pour le Pixel 4 fin 2019, Google a du officialiser un nouveau téléphone pour contrer les rumeurs. Mais cette fois, il s’agissait d’en stopper une fausse, celle de l’annulation du Pixel 5a. Google a-t-il fait circuler cette information lui-même dans le but de voir d’où viendrait la brèche ?

Une fausse rumeur déclenche l’annonce du Pixel 5a de Google

Google a officiellement annoncé un nouveau téléphone Pixel à nos confrères de The Verge, le Pixel 5A 5G.



En réponse aux fausses rumeurs, un porte-parole de Google a envoyé la déclaration suivante :

Le Pixel 5a 5G n'est pas annulé. Il sera disponible plus tard cette année aux États-Unis et au Japon et annoncé comme lors de l'introduction du téléphone de la série A de l'année dernière.

Hier, plus tôt dans la journée, Android Central avait cité deux sources indépendantes affirmant que le Pixel 5A avait été annulé, à la suite d'un tweet de Jon Prosser - qui va finir par vraiment devoir se raser les sourcils - affirmant que la raison principale était la pénurie de puces. Si la pénurie est réelle et semble même toucher Apple, Google indique se concentrer sur le marché américain et japonais avec ce modèle, ce qui limite le nombre de pièces nécessaires.

Pour le reste, aucune confirmation de la fiche technique. Le Pixel 5A 5G devrait être similaire au Pixel 4A 5G - un autre téléphone bas de gamme conçu pour élargir la part de marché de Google. Le code indiquant l'existence du Pixel 5A a été vu dans le projet Android Open Source dès juillet 2020. Le Pixel 5A 5G aurait un écran 6.2 pouces FHD+, deux caméras arrière et une prise casque. Un concurrent à l’iPhone SE d’Apple qui lui aussi devrait passer à une taille de 6,1 pouces en 2023.



Pour apercevoir le Pixel 5a, il faudra probablement patienter jusqu’à la Google I/O 2021. Et les rumeurs, si elles sont correctes, annoncent un Pixel 6 plus tard dans l’année avec davantage de puces conçues par Google, y compris son système dit «Whitechapel».