Sony cherche à porter ses exclus Playstation sur mobile

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

1



Les studios PlayStation de Sony cherchent actuellement à embaucher quelqu'un pour un poste senior intitulé "Head of Mobile" qui aidera au développement et au portage de certaines des meilleures exclusivités du géant japonais vers les plateformes mobiles, soit iOS et Android.



Selon une offre d'emploi sur GreenHouse, le rôle de "Head of Mobile" sera basé à San Mateo, en Californie, et aidera à promouvoir la vision, la mission et la stratégie de développement de jeux mobiles au sein des PlayStation Studios.

Un poste clé dans la future stratégie de jeux mobiles de Sony

Voici ce que recherche exactement Sony pour de futurs jeux sur iPhone et Android :

En tant que Head of Mobile, vous posséderez et développerez la stratégie de jeux mobiles pour PlayStation Studios et contribuerez à jeter les bases de futures opportunités de croissance. Outre l'expansion du développement de jeux mobiles, le travail nécessite également de se concentrer sur l'adaptation réussie des franchises les plus populaires de PlayStation pour mobile.

L'offre d'emploi indique également que le responsable du mobile travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction de PlayStation Studios afin de créer une feuille de route pour une période de «3 à 5 ans», ce qui signifie malheureusement que les premiers jeux mobiles PlayStation ne sont pas prévus pour tout de suite. Comptez au minimum 2024, voire 2025.



Depuis juillet 2008 et le lancement de l'App Store (date du lancement d'iPhoneSoft également), l'industrie du jeu mobile s'est massivement développée pour devenir un juteux marché de plusieurs milliards de dollars par an, et pour cette raison, de grands studios de jeux à succès rejoignent sans arrêt la plateforme.



Parmi les constructeurs de consoles, Sega, puis récemment Nintendo se sont lancés, ce dernier ayant commencé en 2016 avec Pokémon Go en partenariat avec Niantic. Nintendo a par la suite publié des jeux comme Mario Run et Mario Kart Tour qui ont connu un beau succès malgré un modèle économique discutable. Du côté des éditeurs de jeux sur consoles, ils sont désormais très nombreux à porter régulièrement leurs titres à succès comme Square Enix, Activision, Bethesda, Blizzard, Capcom, Konami, Electronic Arts et autre. Certains offrant carrément des jeux spécifiques.

Quels jeux attendre du PlayStation Studios sur mobile ?

Alors que l'embauche d'un "Head of Mobile" chez Sony entretien l'espoir d'avoir certains des meilleurs jeux sur nos iPhone, iPad et Android, reste à savoir ce que le nippon a réellement prévu. Est-ce que nous aurons de vrais titres ou bien des mini-jeux qui surfent sur les franchises ? Un Gran Turismo, un Ratchet & Clank, un God of War, un Uncharted ou encore un Last of Us ne serait pas de refus. On imagine déjà qu'Apple est en train de sortir le carnet de chèque pour avoir des exclusivités sur Apple Arcade.



Vu le calendrier indiqué dans l'offre, il y a fort à parier que ce seront des titres sérieux...