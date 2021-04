Apple TV+ va accueillir un documentaire sur Louis Armstrong

Un documentaire sur le légendaire trompettiste du nom de Louis Armstrong va voir le jour sur Apple TV+ d'ici quelques mois. Une occasion de découvrir sa personnalité et sa remarquable carrière.

Le légendaire Louis Armstrong

Apple cherche à attirer un maximum de nouveaux clients sur son service de streaming vidéo Apple TV+.



Mais Apple le sait très bien, pour augmenter sa base de clients, rien n'est plus efficace que d'offrir en retour des contenus originaux de qualité et en quantité. À côté des mastodontes comme Netflix ou Disney+, Apple TV+ peine à toucher les sommets mais il n'en reste pas moins très bon.



Pour continuer sur sa lancée, Apple propose régulièrement des nouveaux contenus originaux et cela devrait encore être le cas au vu de l'info du jour. C'est désormais officiel, dans le courant de l'année 2021, Apple TV+ va proposer un documentaire original retraçant la carrière et la vie du célèbre Louis Armstrong.

Dans le cadre de l'accord avec Imagine Documentaries, Black & Blues : The Colorful Ballad Of Louis Armstrong sera réalisé par Sacha Jenkins, Julie Anderson, Sara Bernstein et Justin Wilken avec en producteurs exécutifs Brian Grazer et Ron Howard.

Le film offre un regard définitif sur la vie et l'héritage du maître musicien en tant que père fondateur du jazz, première pop star et ambassadeur culturel des États-Unis. Il était aimé de millions de personnes dans le monde, mais souvent mal interprété pour ne pas en faire assez pour soutenir le mouvement des droits civiques. En réalité, son combat pour la justice sociale a été alimenté par sa célébrité et sa volonté de briser son silence sur les questions de ségrégation et de patriotisme.

Afin de proposer le documentaire le plus complet possible, les cinéastes ont collaboré avec la Louis Armstrong Educational Foundation, ce qui a permis de mettre la main sur des centaines de documents, enregistrements, archives, vidéos...



