Northgard : le jeu de stratégie autour de l'univers Vikings est disponible

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

En novembre dernier, nous entendions parler du développement d'un certain Northgard (v1.2, 840 Mo, iOS 13.1), jeu de stratégie se basant sur le célèbre (et populaire) univers des Vikings. Derrière cette nouveauté, on retrouve le studio Shiro Games, qui s'est notamment fait connaître pour avoir donné naissance aux jeux Evoland et Evoland 2, RPG nous plongeant dans l'histoire du jeu vidéo, de ses différentes formes et ses évolutions.



En vérité, Northgard ne sort pas de nul part, puisqu'on parle d'une adaptation d'un jeu déjà disponible sur PC et qui a reçu des retours très positifs. Et la belle nouvelle, c'est que la nouvelle création est téléchargeable sur l'App Store depuis quelques heures. Voici le trailer :

Northgard vous emmène dans l'univers Vikings

Northgard est un jeu de stratégie basé sur la méthodologie nordique, dans lequel vous contrôlez un clan de Vikings combattant pour régner sur un mystérieux nouveau continent.

Après plusieurs années d’exploration acharnée, de courageux Vikings ont découvert une nouvelle terre regorgeant de mystères, de dangers et de richesses : NORTHGARD.

Northgard sur iOS comprend les mises à jour et le contenu de Ragnarok et Relics en plus du jeu de base, ainsi qu'une interface remaniée pour mobile. Les développeurs ont également mis en place des succès de Game Center et la prise en charge de la sauvegarde iCloud.



Le jeu est disponible au prix de 8,99€.

