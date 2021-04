iPhone 14 : les prévisions de Kuo pour le modèle de 2022 (vidéo 8K, 48 mégapixels...)

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

William Teixeira

Quand on est un analyste expert des indiscrétions autour de l'iPhone, on ne peut pas se contenter de révéler des informations que sur la prochaine génération d'iPhone, pour attirer l'attention il faut regarder encore plus loin ! C'est ce que fait aujourd'hui Ming-Chi Kuo qui dévoile des caractéristiques inédites sur l'iPhone 14, celui qui sera commercialisé à la fin de l'année 2022.

Quelques détails sur le futur de l'iPhone

Pour 2022, Apple aurait fait un choix définitif et qui va chambouler les habitudes de nombreux consommateurs, celui de virer le modèle "mini" de la gamme d'iPhone. Si la taille de 5,4 pouces sera toujours présente pour les iPhone 13, pour la génération suivante, la firme de Cupertino aurait décidé de l'arrêter complètement estimant que cette taille n'est plus au goût du jour.

Kuo parle quand même d'une possibilité d'un remplacement de la version mini avec un modèle plus accessible au niveau du prix.

Cette nouvelle n'est pas vraiment une surprise puisque les ventes de l'iPhone 12 mini sont catastrophiques au point qu'Apple a progressivement réduit le rythme de production initial.



Autre révélation, Ming-Chi Kuo explique qu'Apple va introduire un appareil photo révolutionnaire dans les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Le géant californien ferait un bond phénoménal en ce qui concerne les mégapixels !

À l'heure actuelle, la dernière génération d'iPhone possède seulement 12 mégapixels, avec les iPhone 14 haut de gamme Apple passerait à 48 mégapixels, ce qui permettrait de revenir au niveau face à la concurrence.

Kuo explique dans le rapport :

En termes de taille de pixel, l'iPhone 12, l'iPhone 13 et le nouvel iPhone 2H22 sont respectivement d'environ 1,7um, 2um et 1,25um. Nous pensons que le nouvel iPhone 2H22 peut prendre en charge simultanément une sortie directe de 48MP et une sortie de 12MP (mode de sortie par fusion de quatre cellules). Avec une sortie 12MP, la taille des pixels CIS du nouvel iPhone 2H22 passe à environ 2,5 um, ce qui est nettement plus grand que l'iPhone 12 et l'iPhone 13, et plus grand que les téléphones Android existants, et proche du niveau DSC. Nous pensons que la qualité de l'appareil photo du nouvel iPhone 2H22 élèvera la photographie sur téléphone portable à un nouveau niveau.

Selon les propos de l'analyste, les iPhone 14 Pro seront capables d'enregistrer des vidéos 8K, une nouveauté qui sera énormément mise en avant dans les campagnes marketing d'Apple. Kuo parle d'une expérience utilisateur optimale et d'un atout majeur pour ceux qui possèdent une télévision 8K, ils pourront regarder leurs vidéos enregistrées sur l'iPhone sans perte de qualité !

L'analyste explique aussi que l'appareil photo de 48 mégapixels va créer des images et vidéos "plus adaptées aux appareils de réalité augmentée et de réalité mixte".

Le Face ID sous l'écran en 2023

Installer la reconnaissance faciale sous l'écran est un objectif que vise Apple depuis très longtemps. Les iPhone 15 devraient être les premiers modèles à bénéficier de cette nouveauté, Kuo explique que le Face ID ne sera plus dans l'encoche (s'il y en a toujours une) dès 2023.

Le Touch ID ferait également son grand retour sous l'écran (lui aussi), Apple a compris qu'il n'est plus possible de laisser que la reconnaissance faciale en période de crise sanitaire. L'entreprise souhaite donc proposer une vraie alternative pour ceux qui portent le masque toute la journée !



