Samsung va dévoiler un PC portable puissant ce 28 avril

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

Hier nous apprenions qu'Apple va tenir un évènement en ligne le mardi 20 avril mais visiblement, ils ne sont pas les seuls. Samsung, à son tour, nous invite à une conférence digitale qui se tiendra le 28 avril et qui devrait révéler "des produits puissants".

Une conférence de Samsung basée sur la puissance

Il y a tout juste un mois, Samsung nous présentait ses Galaxy A52 & A72. Ces téléphones "bon marché" sont censés attirer un maximum de monde, mais ne sont pas là pour démontrer de quoi est capable Samsung lorsqu'il fait son maximum.



Si vous souhaitez être impressionné par le géant coréen, noté bien la date du 28 avril 2021 selon leurs dires. La marque nous donne rendez-vous à cette date pour un évènement Galaxy Unpacked qui devrait dévoilé "l'appareil Galaxy le plus puissant".

Étant donné que le S21, port étendard de la marque sur le marché des smartphones est sorti il n'y a pas si longtemps, cette conférence devrait tourner autour du monde des PC. Une toute nouvelle gamme pourrait faire son apparition sous le nom de "Galaxy Books Pro" et selon les derniers échos, ils seraient équipés de la toute nouvelle puce Intel Tiger Lake de 11ᵉ génération.



Au niveau des caractéristiques, on annonce des écrans OLED de 13.3" & 15.6" avec une charnière inclinable à 360 degrés pour le plus grand modèle et une connectivité 5G. Rendez-vous en fin de mois pour découvrir tout ça.