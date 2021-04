Audi présente sa Q4 E-tron 100% électrique à partir de 42 800€

Le groupe Volkswagen enchaine. Après les ID.4 et Enyaq iV, voilà un nouveau SUV compact électrique. Il s'agit de l'Audi Q4 e-tron qui vient se placer sous le E-Tron original avec un gabarit plus discret et des performances en retrait. Disponible en version classique ou sportback (coupé), la Q4 repose elle aussi sur la fameuse plateforme MEB inaugurée par l’ID.3.

Les performances du Q4

Annoncée de longue date, la nouvelle Audi Q4 e-tron se positionne en concurrence directe du Tesla Model Y, mais avec des performances bien en-deçà, en tout cas au départ. En effet, pour déplacer la voiture d'une longueur de 4,59 m (empattement de 2,76 m) et de près de 1900 kilos, Audi n'a pas jugé bon de lui adjoindre des moteurs puissants. Au mieux, le Q4 pourra compter sur 299 cv et 460 Nm de couple. Ce qui l'autorise à réaliser le 0 à 100 en 6,2 secondes, soit 3 secondes de plus que la Model Y Dual Motors.



La gamme du Q4 e-tron démarre avec la version « 35 » qui abrite un moteur de 170 ch installé sur l’essieu arrière, et une batterie de 52 kWh rechargeable jusqu’à 100 kW avec un chargeur de 7,4 kW. L'autonomie est alors de 341 km, voire 349 km pour la déclinaison Sportback.



Au-dessus, on trouve la version "40" avec 204 ch et une plus grosse batterie de 77 kWh pour 520 km d’autonomie. Enfin, le Q4 "50" quattro profite de deux moteurs électriques installés à l’avant et à l’arrière pour un total de 299 ch et un couple de 460 Nm. Par contre, c'est la même batterie qui officie mais avec un chargeur à 11 kW qui peut atteindre jusqu’à 125 kW.



Voici les chiffres clés :

Puissance de 170, 204 ou 299 CV avec de 310 à 460 Nm de couple

Vitesse maximum bridée à 180km/h

0 à 100 en 6,2s (et 9s pour la version de base)

Batterie de 52 kWh ou 77 kWh

Autonomie de 341 à 520Km

A l'intérieur du Q4

L’habitacle futuriste du Q4 e-tron avait été dévoilé à l'avance. On retrouve un volant double-branches à commandes tactiles et un affichage tête-haute à réalité augmentée qui ravira les amateurs de technologies. On le retrouve sur l'ID.4, mais pas sur le vaisseau amiral E-tron qui est une sorte de Q8 électrique.



Côté pratique, comptez sur un volume de coffre de 520 litres minimum pour le Q4 e-tron contre 535 litres pour le Sportback. Mais sièges rabattus, le Sportback repasse derrière avec 1460 litres contre de 1490 litres.

Prix et date de sortie du Q4

Le Q4 E-Tron sera commercialisé en France en juillet prochain, la version Sportback arrivant plutôt en septembre, tout comme la version "50". Les prix démarrent à 42 800€, ce qui est plutôt bien placé, mais vu la configuration, nul doute qu'elle ne sera pas la plus plébiscitée. On imagine que le haut de gamme s'approchera des 60 000€, tandis qu'une version "Q4 S" devrait apporter un peu plus de performances l'an prochain avec environ 400 chevaux.