La Cour des Comptes critique l'installation des bornes de recharge en Europe

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

Un rapport de plusieurs dizaines de pages démontre la lenteur de l'UE en ce qui concerne les bornes de recharge pour les voitures électriques. Une mise en place au ralenti, des prix changeants en fonction des pays et une feuille de route qui ne peut pas être respectée pour tous les pays. Telle est l'ampleur du problème à résoudre dans les années à venir pour que l'électrique prenne le dessus sur le thermique.

L'électrique n'est pas aussi simple à mettre en place

Qu'on le veuille ou non, il sera maintenant impossible de revenir en arrière, les voitures électriques représentent le futur de l'automobile. En comparaison avec les voitures thermiques, il y a de gros avantages au niveau de la pollution mais comme chaque nouveauté, elle apporte son lot de problèmes dont les fameuses bornes de recharge.



Car oui, si avec votre voiture thermique il suffit de vous rendre à l'une des nombreuses stations présentes autour de vous pour faire le plein d'essence en quelques secondes/minutes et rouler des centaines de kilomètres. Pour ce qui est de la voiture électrique, en fonction de la marque, du modèle et de votre emplacement ce n'est pas toujours une partie de plaisir.



On dénote en premier lieu la lenteur de certaines bornes, les pannes, les différents prix mais surtout le nombre insuffisant de modèles à l'heure actuelle. C'est justement ce qu'a souhaité démontrer la Cour des Comptes qui s'est penchée sur le sujet de manière globale.

L'UE est encore loin de l'objectif qu'elle s'est fixé dans le cadre du Pacte vert et elle ne s'est pas dotée d'une feuille de route stratégique globale pour l'électromobilité.

À travers ce rapport d'une soixantaine de pages, elle estime que l'Union Européenne doit fortement accélérer dans ce domaine si elle souhaite réaliser son objectif d'un million de bornes fonctionnelles d'ici 2025. De plus, elle déclare de manière franche que parcourir le continent européen au volant d'une voiture électrique est à l'heure actuelle quelque chose d'assez difficile. Pour ce qui est des chiffres, on estime qu'en 2020, 230 000 points de recharge étaient actifs au sein de l'UE et qu'une voiture sur dix vendue neuve était électrique.



Comme souvent, les pays les plus "aisés" de l'UE comme la France, l'Allemagne et les Pays-Bas sont ceux qui s'activent le plus rapidement possible à tel point qu'aujourd’hui, ces 3 pays représentent 70% de points de recharge sur le continent tandis que des dizaines d'autres sont à la traîne sur le sujet.



Si ce sujet vous passionne, n'hésitez pas à lire le rapport complet qui vous apportera d'autres informations mais il est vrai qu'après toutes les belles "promesses marketing" autour des voitures électriques, ce genre de compte rendu permet de resituer le contexte et de comprendre que nous en sommes qu'au début de l'automobile électrique.



D'ici quelques années, lorsque les prix des véhicules seront plus abordables, que les bornes de recharge seront positionnées partout autour de nous et que l'avancée technologique permettra de recharger entièrement sa voiture en quelques minutes, nous pourrons dire que le pari de l'électrique est réussi.