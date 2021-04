iPhone de San Bernardino : un déverrouillage grâce à une faille de Mozilla

Avec la présentation et la commercialisation récente de ses nouveaux Mac sous processeur ARM, baptisé M1, Apple a fait énormément de bruit dans le milieu. Outre l'arrêt d'une collaboration...

Une estimation d'une personne importante au sein d'IBM nous donne un premier chiffre en ce qui concerne les économies qu'Apple va réaliser en se passant d'Intel et en développant sa puce maison....

Soroush Salehian - qui a passé plusieurs années chez Apple à développer l'iPhone, l'Apple Watch et l'iPod est maintenant le PDG d'une start-up appelée Aeva avec son collègue Mina Rezk,...

Apple a lancé une nouvelle façon pour les utilisateurs de désactiver plus facilement le verrouillage d'activation sur leur appareil. Comme de nombreux clients l'ont remarqué, il existe...

Finalement, le FBI réussit à accéder aux données stockées dans l'appareil en faisant appel à une société australienne du nom de Azimuth Security. Aujourd'hui, nos confrères du Washington Post révèlent comment ce déverrouillage a pu avoir lieu à l'époque. L'exploit est alors rendu possible grâce à une faille de Mozilla, qui permet d'entrer un nombre infini de mots de passe sans bloquer ou effacer les données sur l'iPhone. Ce sont deux ingénieurs d'Azimuth, Mark Dowd et David Wang, qui ont découvert cette fameuse faille permettant la prouesse. Tout ça pour qu'au final, le FBI ne trouve rien d'intéressant au sein de l'appareil du terroriste... Pour information, David Wang a ensuite fondé Corellium qui permet de virtualiser iOS pour les experts en sécurité, avant qu'Apple se décide à les attaquer en justice. Source

La Pomme refuse alors de coopérer avec le FBI en donnant accès aux données de l'appareil, sous respect de sa politique de sécurité de la protection des données des clients. S'en suivent alors de longues semaines de déferlements médiatiques et un bras de fer entre Apple et le service fédéral.

