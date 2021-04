La première Ferrari électrique prévue en 2025

Le PDG par intérim de Ferrari a évoqué lors d'une assemblée générale l'arrivée d'un modèle 100% électrique dans les années à venir. La patience sera de mise pour les fans et clients de la marque car d'après ses propos, ce sera pour 2025 si tout se passe bien.

Nous vous en parlions hier, malgré les problèmes que rencontre l'Europe avec les bornes de recharge, les voitures électriques sont l'avenir de l'automobile jusqu'à ce que l'on trouve un système encore moins polluant ou du moins plus efficace en ce qui concerne le recyclage des matériaux comme la batterie.



C'est pour cela qu'après quelques années de recherche & développement, on note une arrivée massive de modèles électriques depuis deux ans chez différentes marques comme Mercedes, Volkswagen, Renault, Audi, Toyota...

Il est facile de constater que tout le monde s'y est mis même si quelques exceptions sont pour le moment encore présentes. Parmi ces exceptions, on note la présence de la marque légendaire Ferrari. Le constructeur italien n'a toujours pas sorti, ni prévu de sortir prochainement un modèle électrique même si d'après les propos du PDG, les travaux sont lancés et une arrivée pour 2025 serait en bonne voie.



Le PDG par intérim, connu sous le nom de John Elkann, a déclaré :

Nous continuons à exécuter notre stratégie d'électrification de manière très disciplinée. Notre interprétation et application de ces technologies à la fois dans le sport automobile et dans les voitures de route est une énorme opportunité d'apporter le caractère unique et la passion de Ferrari aux nouvelles générations.



Comme vous vous en doutez, nous avons commencé par mettre la barre haute. En tirant parti de notre savoir-faire de la course automobile, nous avons créé la merveilleuse réalisation technique et l'expérience de conduite que sont la SF90 Stradale et la SF90 Spider, nos voitures hybrides. Ils s'inscrivent dans la plus pure tradition Ferrari tant dans le style que dans les performances.



Nous sommes également très enthousiastes à propos de notre première Ferrari entièrement électrique que nous prévoyons de dévoiler en 2025 et vous pouvez être sûr que ce sera tout ce dont vous rêvez.