Les iMac 21,5 pouces largement indisponibles sur Apple Store

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

1



Après avoir arrêté l’iMac Pro, Apple avait stoppé quelques configurations de l’iMac 21,5 pouces le mois dernier, laissant planer le doute sur un renouvellement imminent.



Cette fois, ce sont toutes les versions de base du petit iMac qui sont en rupture de stock, un moyen de prévenir l’arrivée du modèle 2021 qui devrait inaugurer une dalle de 24 pouces ainsi que les puces Apple Silicon.



Bientôt un remplaçant pour l’iMac d’entrée de gamme ?

De nombreux modèles iMac 21,5 pouces sont en rupture de stock dans la boutique en ligne d'Apple, notamment aux États-Unis, même si vous cochez la case pour aller le récupérer en magasin. En France, seul le modèle d’entrée de gamme affiche des délais de livraison plus longs qu’à l’accoutumée.



Si vous êtes outre-Atlantique, l’achat de l'iMac 21,5 pouces nécessite d’attendre jusqu'au 27 avril voire début dans le cas des configurations de 16 Go de RAM / 1 To Fusion Drive. Cela signifie qu’Apple est à flux tendu sur cette gamme et que les stocks sont au plus bas.



Ce n’est pas le premier indice à propos d’un nouvel iMac potentiel. Le mois dernier, Apple a officiellement abandonné les options SSD de 512 Go et 1 To pour l'iMac 21,5 pouces, signalant que des changements de production pourraient être en cours.

Mais bien qu’un keynote soit prévu la semaine prochaine, il faut surtout garder à l'esprit que la pénurie mondiale de puces est en train de rattraper toutes les entreprises, même les plus puissantes comme Apple.



À titre de comparaison, l'iMac 27 pouces est encore largement en stock et disponible, bien que certaines configurations personnalisées affichent des délais légèrement rallongés. De même, les iMac 21,5 pouces haut de gamme sont également encore disponibles immédiatement.



Les rumeurs suggèrent qu'Apple va lancer un iMac repensé avec une puce M1X cette année. Le modèle 21,5 pouces passerait à un écran 24 pouces, tandis que le modèle 27 pouces pourrait être porté à 30 pouces. Il est possible que l'iMac 24 pouces soit commercialisé avant l'iMac 27 pouces, compte tenu des différences potentielles de performances.



Apple organise un événement spécial mardi prochain, le 20 avril. Nous verrons bien ce qu’il en est...