Apple commande une série thriller nommée "Now and Then"

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Apple a passé une commande pour "Now and Then", une série de type thriller qui se déroule à Miami. La particularité est que le tournage se fera en anglais et en espagnol, une manière de diversifier un catalogue qui commence à prendre de l'épaisseur.

Encore une série à venir chez Apple

Affichant une distribution entièrement hispanique, "Now and Then" est considéré comme un thriller à plusieurs niveaux qui explore les différences entre les aspirations de la jeunesse et la réalité de l'âge adulte. Basée autour d'un groupe d'amis d'université qui ont trouvé l'un des leurs morts lors d'une célébration, la série en présentera cinq qui sont réunis 20 ans plus tard par une «menace qui met en danger leur monde apparemment parfait».

Annoncé par le biais d'un communiqué, le spectacle est commandé à Bambu Producciones et aux créateurs Ramon Campos, Teresa Fernandez-Valdes et Gema R. Neira. L'équipe a précédemment travaillé sur les séries espagnoles «Velvet», «Cable Girls» et «Gran Hotel».



Campos et Neira écriront le scénario, avec Campos et Fernandez-Valdes servant également de showrunners. Les deux premiers épisodes seront également produits et réalisés par Gideon Raff, connu pour "The Spy" et "Homeland". Un joli programme que l'on pourra découvrir sur Apple TV+.



En revanche, étant en début de production, "Now and Then" ne sera vraisemblablement pas diffusée avant 2022.



Dans style hispanique, rappelons qu'Apple avait auparavant commandé la comédie "Acapulco", mettant en vedette Eugenio Derbez dans le rôle d'un homme se remémorant les événements qui se sont déroulés dans une station balnéaire d'Alcapulco en 1984.