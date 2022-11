Apple TV+ lance la série thriller "Echo 3" juste avant Thanksgiving

Apple TV+ a publié en ce mercredi 23 novembre les trois premiers épisodes de sa nouvelle série à suspense Echo 3, avec Luke Evans et Michiel Huisman, en avance sur son calendrier habituel du vendredi. Ce n’est pas surprenant car le dernier vendredi de Novembre est celui réservé au Black Friday et surtout, le jeudi qui le précède est celui de Thanksgiving, le jour le plus important pour les américains.

Une série à suspense sur Apple TV+

La série Echo 3 se concentre sur le sauvetage d'Amber, une jeune et brillante scientifique. Comme personne d'autre n'intervient, les vétérans militaires Bambi (Luke Evans) et Prince (Michiel Huisman), respectivement son frère et son mari, se lancent dans une mission périlleuse pour la localiser et la sauver.

Amber Chesborough (Jessica Ann Collins) fait des recherches sur la dépendance, et se rend en Colombie pour étudier si les hallucinogènes peuvent aider à traiter les habitudes de dépendance. Cependant, elle est capturée par des rebelles quelque part le long de la frontière entre la Colombie et le Venezuela.



Comme aucun officiel ne veut l'aider à la rechercher, ce sont naturellement ses proches, issus des forces spéciales, qui se lancent à sa recherche. Un scénario très américain rempli d’action et de suspense.



La série est signée par le scénariste de The Hurt Locker, Mark Boal. Elle est basée sur la série israélienne populaire "When Heroes Fly" et qui s’appuie sur le roman d’Amir Gutfreund.

Comment regarder Echo 3

La série est une exclusivité Apple, ce qui signifie qu'elle est uniquement disponible sur Apple TV+.



Apple TV+ coûte 6,99 € par mois et peut être résilié à tout moment. TV+ est également inclus dans les abonnements groupés Apple One, et propose généralement un essai de gratuit d’une semaine.



L’app Apple TV est disponible sur une grande variété de plateformes, y compris les appareils Apple comme le décodeur Apple TV 4K, la clé Roku, l'Amazon Fire Stick, Comcast Xfinity, de nombreux téléviseurs intelligents et plus encore. Vous pouvez également regarder dans un navigateur web sur un PC à l'adresse tv.apple.com.

Dates de sortie des épisodes Echo 3

Les trois premiers épisodes d'Echo 3 sont disponibles dès aujourd’hui, le 23 novembre. Le reste de la saison sera diffusé chaque vendredi jusqu'au 13 janvier.