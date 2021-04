Apple présente enfin ses traqueurs AirTags à 35€

Julien Russo

Ils étaient attendus depuis deux ans, Apple vient seulement de les présenter. Il s'agit des AirTags, ces petits traqueurs qui vont nous permettre de ne plus perdre nos affaires, ou en tout cas de les retrouver facilement via l'application Localiser. Découvrez tous les détails qui ont été annoncés autour de ce nouveau produit qui inaugure l'entrée sur un nouveau marché !

À quoi servent les AirTags ?

Les AirTags sont de petits objets qui s'accrochent à vos objets les plus précieux, comme le doudou votre enfant, vos clés de voiture ou encore votre sac à main. Grâce à ce traqueur, vous allez trouver très facilement les objets que vous avez tendance à égarer.



Chaque AirTag rond est petit et léger, comporte de l'acier inoxydable poli gravé avec précision et est résistant à l'eau et à la poussière IP67. Un haut-parleur intégré émet des sons pour aider à localiser l'AirTag, tandis qu'un couvercle amovible facilite le remplacement des piles.



Les utilisateurs peuvent facilement placer l'AirTag seul dans un sac ou une poche, ou utiliser une large gamme d'accessoires AirTag conçus par Apple, y compris la boucle en polyuréthane, qui est à la fois légère et durable, et la boucle en cuir et le porte-clés en cuir, 4 dotés spécialement cuir européen tanné. Le boîtier de chaque accessoire s'adapte en toute sécurité autour de l'AirTag, tout en se fixant facilement aux effets personnels d'un utilisateur.

Nous sommes ravis d'apporter cette nouvelle capacité incroyable aux utilisateurs d'iPhone avec l'introduction d'AirTag, en tirant parti du vaste réseau Find My, pour les aider à suivre et à trouver les éléments importants de leur vie. Avec sa conception, son expérience de recherche inégalée et ses fonctionnalités de confidentialité et de sécurité intégrées, AirTag offrira aux clients un autre moyen d'exploiter la puissance de l'écosystème Apple et d'améliorer la polyvalence de l'iPhone.

Performances des AirTags

Grâce à la puce U1 des AirTags, vous allez pouvoir retrouver vos objets avec une efficacité impressionnante. Ils sont aussi équipés d'un système audio, du Bluetooth, d'une batterie avec une autonomie d'un an, du support de Siri et d'un accéléromètre !



Comment ça marche les AirTags

Un AirTag offre la même expérience de configuration magique que les AirPods - il suffit de rapprocher l'AirTag de l'iPhone et il se connectera. Les utilisateurs peuvent attribuer AirTag à un élément et lui attribuer un nom par défaut comme «Clés» ou «Veste», ou fournir un nom personnalisé de leur choix.

Si un utilisateur perd son élément et qu'il se trouve dans la portée Bluetooth, il peut utiliser l'application Localiser pour émettre un son à partir de l'AirTag afin de l'aider à le localiser. Siri peut même vous aider.





Au fur et à mesure que l'utilisateur se déplace, Precision Finding fusionne les entrées de la caméra, de l'ARKit, de l'accéléromètre et du gyroscope, puis le guide vers AirTag en utilisant une combinaison de son, d'haptique et de rétroaction visuelle.

Personnalisation

Les clients peuvent personnaliser chaque AirTag avec une gravure gratuite, y compris du texte et une sélection de 31 emojis, lors de l'achat sur apple.com ou l'application Apple Store.

Prix et date de sortie des AirTags

Un AirTag tout seul va coûter 29$, Apple proposera aussi un pack avec 4 AirTag, ce pack vous coûtera 99$. En France, comptez 35€ l'unité et 119€ les 4.



Les traqueurs d'objets d'Apple vont être disponibles dès le 30 avril et seront en précommande dès vendredi en France et dans de nombreux autres pays.