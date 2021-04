L'Apple Store est fermé et se prépare pour l'évènement Spring Loaded

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Ça y est, le coup d'envoi est donné ! Comme toujours avant chaque évènement Apple où de nouveaux produits sont présentés, la firme ferme sa boutique en ligne quelques heures avant le début de la conférence. Dans le cadre de celle de ce soir, Spring Loaded, l'Apple Store est donc hors-ligne avec le fameux message qui indique que le site web sera bientôt de retour.

L'Apple Store ferme ses portes avant l'évènement du jour

L'événement Spring Loaded d'Apple commencera à 19h, heure française, et devrait être l'hôte de diverses présentations dont la mise à jour des gammes iPad Pro avec notamment le début du miniLED et iMac avec l'arrivée des puces M1X. Nous ne sommes pas à l'abri d'autres surprises, notamment l'arrivée des AirTags, petits trackers qui se grefferont à nos objets du quotidien pour pouvoir les détecter en cas de vol ou de perte.



On parle également de l'arrivée des nouveaux iPad et iPad mini, mais également du lancement du nouveau service Podcasts+.



Réponse dans quelques heures...