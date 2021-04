[Live] Keynote Apple du 20/04 : iPad Pro 2021, AirTags, AirPods 3, ...

C'est le jour J comme dit Apple. Il est temps de découvrir les premières nouveautés de 2021 avec un keynote "Spring Loaded" qui s'annonce palpitant. Repoussé de mars à avril, l'évènement devrait être très axé sur l'iPad, mais aussi sur quelques nouveautés attendues comme les AirTags ou les AirPods 3. Il pourrait même y avoir des surprises.

Lancé par Tim Cook, cet #AppleEvent se tiendra encore une fois à distance et sera pré-enregistré par les responsables de la firme dans un contexte de crise sanitaire mondiale.

Quelle heure pour le keynote Spring Loaded ?

Soyez présents à 19 h sur notre page keynote (France / Belgique / Suisse, 18 h en Algérie / Maroc / Tunisie, 17 h en Côte d'Ivoire / Sénégal / ..., et 13 h au Québec), pour suivre la conférence dédiée aux nouvelles tablettes Apple. Tout sera retranscrit en français et en images ici-même, cf lien ci-dessous.

Les nouveautés du keynote Apple

La conférence Spring Loaded doit lever le voile sur les AirTags, des traqueurs d'objet qui vont vous permettre de retrouver des objets, mais aussi les nouveaux iPad Pro 2021 avec notamment un écran miniLED (uniquement sur le grand modèle ?), un iPad mini 6, un iPad 9, ou encore un Apple Pencil 3.



Mais ce n'est pas tout, on s'attend également à des AirPods 3 et même éventuellement aux premiers iMac avec puce M1X. Si tel est le cas, ce serait un keynote de deux heures qui nous attend.

Comme suivre le keynote d'Apple en français

Pour ne rien manquer, comme d’habitude depuis 13 ans, rendez-vous sur iPhoneSoft.fr. On commentera l’évènement en direct et en français, tandis qu'on présentera l’essentiel des nouveautés dans des articles dédiés à chaque nouveau produit.

Keynote Apple en français

Résumé des nouveautés

