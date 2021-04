Divinity: Original Sin 2 sur l'iPad Pro M1 sera une «expérience complète»

Alban Martin

Il y a eu un keynote Apple hier, et comme les derniers événements Apple depuis un an, il s'agissait entièrement d'une présentation en ligne en raison de la pandémie en cours. Si vous avez raté tout cela, il y a nos articles pour vous rattraper, mais aussi les vidéos de présentation. Et celle du nouvel iPad Pro 2021 doté de la puce M1 est particulièrement intéressante pour les joueurs. En effet, Larian Studios a annoncé le portage de son RPG 2017 sur iPadOS, Divinity: Original Sin 2.

Un grand RPG en approche sur iPad Pro 2021

L’une des plus grandes annonces d'hier soir était sans conteste le tout nouveau modèle d’iPad Pro équipé de la puce M1 d’Apple. Ces puces développées sur mesure ont fait leurs débuts sur MacBook Air et MacBook Pro, ainsi que sur le Mac Mini à la fin de l'année dernière et se sont révélées être des SoC extrêmement performants. Même si il s'agit "que" d'une variante des puces AXX des iPhone et iPad actuels, la puce M1 va plus loin en termes de GPU, ce qui plaît aux développeurs de jeux vidéo.

Une tablette dotée de la puissance d'une puce M1 est une perspective très intéressante, et c'est pourquoi Larian Studios a souligné que le prochain portage de Divinity: Original Sin 2, universellement acclamé en 2017, sera «l'expérience complète sans compromis». Le jeu fonctionnera à 60 images par seconde sur iPad Pro (pourquoi pas 120 FPS ?) et inclura même un jeu coopératif sur le même appareil. Regardez ce clip que le studio a publié sur Twitter :

Divinity: Original Sin 2 on the new M1 iPad Pro revealed today will be the whole experience without compromise. That means 60fps, and for the first time on a mobile device, with local co-op! pic.twitter.com/cVu3pNefWH — Larian Studios, nuanced dungeon master (@larianstudios) April 20, 2021







Un port de Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition a été révélé pour la première fois lors de la WWDC 20 d'Apple, sans détails réels concernant la date de sortie ou quoi que ce soit de ce genre. Voici enfin du nouveau, même si Larian Studios se montre plutôt avare. L'éditeur a précisé que le développeur Elverils est en train de porter le jeu sur l'iPad et qu'ils "partageront plus bientôt". Une bonne nouvelle pour le fans de ce RPG au tour par tour magnifique et réglé comme du papier à musique.



Divinity Original Sin II offre aux joueurs une profondeur de gameplay, une liberté d'action et une richesse impressionnante assez uniques pour la catégorie. On a hâte de pouvoir le tester !