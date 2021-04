Le magnifique Fallen of the Round est de sortie sur iOS

Comme prévu le mois dernier, le talentueux développeur Hideki Hanida a publié le jeu Fallen of the Round, un mélange de roguelike de donjon et de RPG tactique qui met en scène des miniatures quasi-photoréalistes.



Regardez le trailer vidéo pour vous faire une idée de ce petit bijou que l’on vous fait découvrir avant tout le monde :

Fallen of the Round : une perle japonaise à découvrir sur iOS

Fallen of the Round a été réalisé par un seul homme. Malgré cela, le jeu dispose d'une superbe plastique, d'un gameplay travaillé et d'une vraie âme. Inspiré des jeux de plateau de Games Workshop, Fallen of the Round propose des graphismes 3D réalistes où les unités ressemblent à de vraies figurines que l'on trouve dans le commerce. A travers des donjons tout aussi réussis, le joueurs devra faire progresser ses troupes, au sens propre comme au figuré.



Si les escarmouches sont assez faciles à comprendre et à vivre, elles impliquent une bonne dose de stratégie, notamment sur la construction de deck. Durant les joutes, vous placez vos pions et visez les ennemis à attaquer. L'endroit où vous les placez dépend des caractéristiques de chaque classe et est crucial pour emporter la victoire.

Concernant la progression, vaincre les ennemis dans chaque scénario de bataille vous permet d'obtenir de nouveaux héros et de les améliorer pour qu'ils soient beaucoup plus forts pour traverser les zones les plus difficiles du jeu. Collecter trois fois le même pion augmente le rang et vous permet de l'équiper de nouvelles compétences qui peuvent être déclenchées à des moments spécifiques.



En fin de compte, comme dans tout bon RPG tactique, la bonne combinaison de compétences et de classes est la clé du succès.



Vous pouvez télécharger Fallen of the Round sur l'App Store pour un prix raisonnable de 3,49€. Un excellent titre premium à tous les niveaux.



Qui se rue dessus ?

