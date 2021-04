Nouveautés iOS 15 : iMessage, notifications, écran verrouillé et plus

Il y a 1 heure (Màj il y a 17 min)

Alexandre Godard

1



Encore un peu de patience pour entendre Apple parler officiellement d'iOS 15. Mais ne vous en faites pas, les rumeurs commencent à voir le jour et c'est Mark Gurman qui se lance le premier.

iOS 15 : révolution ou ajustements ?

Nous sommes tous impatients de recevoir iOS 14.5 qui semble apporter pas mal de nouveautés et qui devrait débarquer la semaine prochaine. En attendant, comme les rumeurs ne cessent jamais, voici les premières au sujet d'iOS 15 qui pour sa part sera dévoilé officiellement par Apple lors de la WWDC en juin et sûrement de sortie en septembre.



Rapporté par Mark Gurman de Bloomberg, iOS 15 apporterait plusieurs changements a commencé par l'écran verrouillé. Selon les rumeurs, celui-ci devrait s'équiper du bouton Réglages pour simplifier son accès. Pour ce qui est des notifications, un nouveau "mode" sera activable et permettra de choisir les notifications reçues. Pour faire simple, il devrait y avoir trois modes (dormir, conduire, travail) et en fonction de votre choix, les notifications seront plus ou moins importantes.

On peut donc imaginer pouvoir choisir les applications jugées comme importantes pour qu'une fois le mode activé, les autres ne puissent plus vous envoyez des notifications et ainsi vous déranger.



La fonction "répondre automatiquement à un message", présente lors du mode "ne pas déranger" lorsque vous conduisez devrait être disponible à tout moment. Le menu raccourci pourrait lui aussi se voir affecté le bouton Réglages, toujours dans le but de simplifier l'accès vers cet endroit.



Pour ce qui est de iMessage qui a d'ailleurs reçu pas mal de nouveautés lors de la sortie d'iOS 14, de nouvelles fonctionnalités ainsi qu'une amélioration de l'ergonomie sont à prévoir même s'il souligne que ce n'est pas sûr que cela débarque sur iOS 15. Là aussi Apple souhaite rester proche de ses concurrents comme Signal, WhatsApp...



Pour finir, une petite rumeur sur iPadOS 15 est également présente et elle concerne les widgets. Pour le moment, contrairement à l'iPhone, il n'est pas possible de placer ses widgets partout sur iPad. Une fonction très demandée par le public qui devrait bien voir le jour cette année.