Apple lance les précommandes des AirTags

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

2



Depuis quelques minutes, l’Apple Store est en maintenance. La firme prépare les précommandes pour les AirTags, les petits traqueurs dévoilés mardi. Et le nouveau coloris violet de l’iPhone 12 sera également de la partie à 14 heures.



Les Airtags en vente ce vendredi

Avant le lancement de nouveaux produits, Apple met souvent son site hors ligne afin de se préparer à l'afflux de commandes.



Annoncés lors de l'événement "Spring Loaded" de mardi, les AirTags sont les traqueurs d'objets Bluetooth tant attendus d'Apple qui peuvent être attachés à des portefeuilles, des clés, des sacs, etc.



Les ‌AirTags sont vendus au prix de 35€ pièce ou 119€ les quatre, et chaque AirTag peut être gravé si vous le souhaitez, même avec un emoji.

Les ‌AirTags‌ disposent d'une pile CR2032 remplaçable par l'utilisateur qui dure un an, et ils ont un indice de résistance à la poussière et à l'eau IP67.

L’iPhone 12 violet également

Quant aux modèles ‌iPhone 12‌ violets, ils sont identiques aux ‌iPhone 12‌ et iPhone 12 mini existants, mais sont disponibles dans une nouvelle couleur violet clair qui rejoint les nuances existantes de blanc, noir, bleu, vert et rouge. L'iPhone 12 mini est au prix de 809€ et l'iPhone 12 est au prix de 909€.

Rien n'indique que les ‌AirTags‌ ou les modèles d'iPhone violets seront disponibles en quantités limitées, mais c'est toujours une bonne idée de commander tôt pour obtenir la livraison le jour du lancement. Surtout quand il s’agit d’un nouveau produit à prix attractif comme les petits traqueurs. ‌



Les AirTags‌ et les nouveaux ‌iPhone‌ seront livrés aux clients à partir du vendredi 30 avril, soit la semaine prochaine. Et nul doute que les revendeurs tiers les proposeront rapidement. Sans oublier la nouvelle Apple TV 4K qui sera également en précommande ce jour.