Un concept de MacBook Air 2022 en couleurs pastels

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Le nouveau MacBook Air avec M1 est un succès incontestable. C’est l’un des meilleurs produits actuellement vendus par Apple, et c’est le meilleur ordinateur portable grand public du marché à l’heure actuelle. Mais son design commence à dater, surtout après la présentation des iMac 2021 qui affichent des couleurs éclatantes.

Un joli concept de MacBook Air 2022

Si technologiquement, le MacBook Air est déjà un iMac portable, il n'a pas son côté moderne au niveau du design. C'est que ce propose le concept de Parker Ortolani qui imagine enfin un nouveau style pour le MacBook Air, lui qui n'a pas changé depuis... 2008 ! Depuis sa sortie de l'enveloppe kraft des mains de Steve Jobs, le MBA a toujours une coque aluminium, un cadre noir autour de l'écran, un clavier noir et une dalle de 13 pouces. Pour lui donner un coup de frais, imaginez des couleurs amusantes, un clavier blanc, un écran plus grand et une forme raffinée. De quoi le rapprocher des iMac et iPad Air 4 par exemple.

Comme l'iBook en son temps, le MacBook Air 2022 pourrait s'offrir une jolie série de couleurs et un écran plus grand de 13,5 pouces ou même de 14 pouces. Si Apple supprimait la mention "MacBook Air" en bas de l'écran, l'ordinateur portable aurait alors un cadre uniforme tout autour. Dans tous les cas, il est certain qu'Apple travaille sur le design de ses ordinateurs portables, les MacBook Pro 14 et 16 pouces étant les prochains sur la liste, avec également une puce M1X ou M2 pour les démarquer. Et les rumeurs annoncent un MacBook Air 2022 avec écran miniLED.



Et vous, vous en pensez quoi de ce concept, et du nouvel iMac 2021 ? La gamme nous parait très réussie avec de jolis coloris et un design sobre et élégant. Certainement le plus bel ordinateur de bureau...