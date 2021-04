Apple investit 430 millards pour l’emploi sur 5 ans

Il y a 7 heures

Alban Martin

Non, ce n’est pas une erreur dans le titre. Apple a réaffirmé aujourd'hui son engagement de longue date à créer des emplois et des opportunités aux États-Unis en annonçant un investissement de 430 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Encore une annonce fracassante d’Apple

Le nouvel investissement contribuera à créer plus de 20 000 nouveaux emplois à travers le pays et surpassera son précédent investissement de 350 milliards de dollars annoncé en 2018. Le nouveau cycle de création d'emplois se concentrera sur les innovations de la 5G, du silicium de nouvelle génération et de l'IA. Le PDG Tim Cook dit que, alors que les pays se remettent lentement de la crise sanitaire mondiale, Apple double sa propre responsabilité de construire un avenir meilleur.

En ce moment de reprise et de reconstruction, Apple double son engagement envers l'innovation et la fabrication aux États-Unis avec un investissement générationnel atteignant les communautés des 50 États. Nous créons des emplois dans des domaines de pointe - de la 5G à l'ingénierie du silicium en passant par l'intelligence artificielle - en investissant dans la prochaine génération de nouvelles entreprises innovantes et dans tous nos travaux, en vue d'un avenir plus vert et plus équitable.

Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, Apple a également dévoilé son plan d'investir plus d'un milliard de dollars en Caroline du Nord et de construire un nouveau centre d'ingénierie et de recherche dans la région du Research Triangle. Cet investissement à lui seul créera au moins 3 000 nouveaux emplois, en plus d'un fonds de soutien de 100 millions de dollars pour les écoles et les communautés locales.



Apple créera également un fonds de 100 millions de dollars pour soutenir les écoles et les initiatives communautaires dans la grande région de Raleigh-Durham et dans tout l'État, et contribuera pour plus de 110 millions de dollars en dépenses d'infrastructure aux 80 comtés de Caroline du Nord qui en ont le plus besoin - des fonds qui aller vers le haut débit, les routes et les ponts et les écoles publiques. Lorsqu'ils seront opérationnels, les investissements d'Apple devraient générer plus de 1,5 milliard de dollars de bénéfices économiques par an pour la Caroline du Nord.

A quand un investissement de cette taille en Europe ?