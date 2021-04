Bon plan : une batterie externe solaire à 26800 mAh avec recharge sans fil à moins de 30€

Julien Russo

Les températures augmentent et on profite en ce moment d'un magnifique soleil tout au long de la journée ! On a pensé à quelque chose... Et si on profitait du printemps pour activer notre mode écolo et qu'on rechargeait notre iPhone à l'énergie solaire ? Découvrez cette superbe promotion à -40%.

Une batterie externe de 26800 mAh à moins de 30€, c'est possible !

Si votre iPhone s'épuise arrivé à 17h-18h, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. Avec les écrans dernières générations, l'arrivée du modem 5G et les différents composants qui sont très énergivores, nos smartphones connaissent de plus en plus une fatigue prématurée au quotidien.

C'est pour cela, qu'il y a un accessoire qui s'avère être très utile : la batterie externe. Si aujourd'hui on a tous l'image de la batterie qu'on recharge la nuit pour qu'elle soit prête le lendemain matin avant de partir au travail, il y a une autre solution !



Avez-vous déjà testé la batterie externe solaire ?

Celle que nous vous présentons a fortement attiré notre attention, du fait par les caractéristiques qu'elle propose, mais aussi par son prix très attractif.

Pesant seulement 470 grammes, la batterie externe solaire de Hiluckey vous permet de recharger jusqu'à 8 fois un iPhone 11 et elle peut vous servir jusqu'à 8 jours avec une utilisation raisonnable.

Ce qui fait sa force par rapport à la concurrence, c'est la possibilité de recharger son iPhone au dos du panneau solaire. Vous avez juste à le poser et votre smartphone se rechargera, la batterie externe est compatible avec la charge sans fil Qi.

Si vous êtes du genre à partager la charge avec les amis et les collègues, vous aurez la possibilité de recharger jusqu'à 4 appareils en simultanée, la batterie externe solaire est composée de 4 ports USB.



Pour les sorties tard le soir, vous aurez une petite lampe de poche LED que vous pourrez activer, comme vous pouvez le voir ci-dessus, la lumière a une forte intensité grâce à deux ampoules.

À prendre en compte que cela utilise (bien évidemment) l'autonomie globale dans la batterie, mais la consommation reste inférieure à si vous mettiez 4 smartphones en même temps dessus.

Et s'il n'y a pas de soleil ?

La question est tout à fait légitime !

Si vous n'avez pas de soleil ou que vous n'avez pas le temps de recharger votre batterie externe la journée, vous retrouvez un port USB-C qui permet de recharger votre batterie externe à une prise électrique ou un ordinateur.

Le port USB-C permet de charger la batterie, mais aussi de charger un autre appareil, ça fonctionne à double sens.

Au total, il faut compter environ 7 heures pour recharger la batterie externe à 100%. Hiluckey ne mentionne pas le temps total que prend la recharge solaire, mais on imagine que c'est bien plus.

Le tarif et l'expédition

Au niveau du prix, nous sommes actuellement à 27,19€ au lieu de 45,99€, cela représente une belle promotion de 41%.

On ne sait pas combien de temps va durer cette remise, mais si vous êtes intéressé, ne perdez pas de temps !

En ce qui concerne l'expédition, celle-ci s'effectue depuis l'entrepôt Amazon avec une livraison en 1 jour ouvré (si vous êtes abonné Prime).