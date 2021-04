Apple va offrir 3 ans de garantie en Espagne (au lieu de 2)

Depuis toujours, Apple propose une garantie légale de 2 ans quand vous achetez l'un de ses produits sur internet ou en magasin, cela concerne la France, mais aussi de nombreux autres pays européens. En Espagne, le Conseil des ministres espagnols vient de changer une loi qui consiste à allonger la période de garantie des produits vendus dans le pays.

Si Apple est sûr de la qualité et de la fiabilité de ses produits, le géant californien n'a jamais proposé pour autant d'aller plus loin que les 2 ans de garantie obligatoire, sauf si vous prenez bien sûr l'extension payante Apple Care+.

Quand la loi d'un pays change, toutes les entreprises sont obligées de s'adapter à celle-ci pour ne pas être sanctionnées en cas de dépôt de plainte. En Espagne, un changement majeur vient d'avoir lieu, une nouvelle réglementation impose désormais à tous les fabricants de proposer une garantie minimum de 3 ans.



Cela concerne aussi bien un iPhone qu'un lave-vaisselle ou une télévision. Pour faire simple, il s'agit des entreprises qui vendent des biens, appareils, produits électroniques ou numériques.

Cependant, cette loi va encore plus loin, puisque les sociétés ont maintenant l'ordre de stocker des pièces de SAV sur une période de 10 ans, une solution pour mettre fin aux obsolescences programmées sous prétexte qu'il n'y a plus de pièces de rechange pour ce produit.

Cette nouvelle norme est incluse dans un décret-loi royal et, selon le ministère de la Consommation, elle "prend une nouvelle étape dans la stratégie d'économie circulaire" et inclut également de nouveaux droits et garanties pour les consommateurs ou les utilisateurs.