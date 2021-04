La Commission Européenne va sanctionner Apple cette semaine

Alban Martin

La commission européenne de la concurrence devrait annoncer des sanctions contre Apple concernant la politique de l'App Store plus tard cette semaine, à l'issue d'une enquête menée par la plainte de Spotify déposée il y a deux ans.



Le Financial Times dit que la décision interviendra «tard cette semaine», au motif que les règles de l'App Store enfreignent le droit de l'UE. Les premières informations à ce sujet avaient fuité le mois dernier avec déjà une sanction en vue.

Apple accusé par l'UE de pratiques anticoncurrentielles

La nouvelle intervient alors qu'Apple va bientôt se lancer dans un procès très médiatisé en mai avec Epic Games, l'éditeur de Fortnite, au sujet des règles d'achat in-app dites draconiennes de l'App Store.



Spotify, Match (société mère de Tinder), Tile et d'autres se sont tous plaints du fait que la politique d'Apple sur l'App Store est injuste et bloque la concurrence. Le cœur du problème est qu'Apple applique une commission de 15 à 30% sur tous les achats de biens numériques dans les applications qui ont lieu dans les applications sur l'iPhone et autre iPad. Les règles d'Apple ne permettent pas aux développeurs d'utiliser d'autres systèmes de paiement ni même d'indiquer aux utilisateurs que d'autres méthodes de paiement peuvent être disponibles sur leur site Web.



Le Financial Times ne spécule pas sur le contenu de l’arrêt de l’UE. Cependant, beaucoup s'attendent à ce que l'UE force Apple à autoriser les systèmes de paiement alternatifs sur l'App Store et également payer une amende pour son comportement antérieur.

L’App Store n’est qu’une des facettes des enquêtes de la Commission européenne. Comme annoncé en juin de l'année dernière, il y a également une enquête pour savoir si Apple privilégie injustement Apple Pay par rapport à d'autres systèmes de paiement sans contact. Le monopole d'Apple et de Google est de plus en plus attaqué, un peu partout sur la planète.