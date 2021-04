PS5 : Sony annonce avoir vendu 7,8 millions de consoles au 31 mars

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Corentin Ruffin

Elles étaient attendues ces consoles next-gen, sorties en novembre dernier, et bien que les PlayStation 5 et les Xbox Series aient été victimes d'une pénurie liée à la COVID-19 et au manque de composants, Sony a fait un meilleur démarrage qu'avec la PS4 à l'époque.

En effet, la firme japonaise vient de dévoiler ses résultats très tôt ce matin, affirmant avoir écoulé plus de 7,8 millions de consoles au 31 mars.

La PlayStation 5 fait un meilleur démarrage que son ainé

Qu'il a été complexe ce lancement de la PlayStation 5, avec des stocks limités, notamment à cause du coronavirus qui a forcé la fermeture de nombreuses usines à l'époque, mais également à la pénurie de certains composants. Ainsi, à date, de nombreux joueurs cherchent encore à mettre la main sur le Graal, et un retour à la normale n'est pas encore prévu malgré les récents mots qui se veulent rassurants sur les prochains stocks.



Sony a présenté ses résultats financiers pour le premier trimestre 2021, ainsi que ceux de la fin d'année 2020, nous permettant d'en savoir plus sur les ventes de la console. Au 31 mars, la firme nippone aurait écoulé plus de 7,8 millions de consoles, contre 7,6 millions pour la PlayStation 4 à son époque.



Cette conférence a permis également de pointer du doigt la belle forme des jeux numériques, notamment à cause de la crise sanitaire : ainsi, 65% des jeux proviennent du PlayStation Store, soit 220 millions d’exemplaires, et donc 25 milliards de dollars de chiffres d’affaires.



