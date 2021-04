Les Apple Watch Series 6 et SE en vente en reconditionné sur l'Apple Store US

Peu de gens le savent, mais Apple ne vend pas que des produits neufs sur son Apple Store en ligne. En effet, le géant californien propose aussi des appareils reconditionnés et l'avantage, c'est que cela concerne aussi bien d'anciennes générations que les dernières commercialisées. Pour la première fois depuis leurs disponibilités, les Apple Watch Series 6 et SE sont disponible dans la section "reconditionné" de l'Apple Store US.

Bientôt en France ?

La firme de Cupertino propose depuis quelques heures la possibilité d'acheter une Apple Watch Series 6 ou SE avec une belle réduction (de 50 à 120 dollars par rapport au prix normal).

Prenons par exemple l'Apple Watch Series 6 en taille 40mm, couleur or avec un boitier en aluminium, normalement elle est disponible (avec le bracelet sport) à 399$, mais en reconditionné on peut l'obtenir à 339$.

Même démonstration avec l'Apple Watch SE, la montre connectée (qui est déjà très accessible au niveau du tarif) est proposée à 259$ au lieu de 309$ en neuf.

Les réductions ne sont pas énormes, mais quand on a un budget serré, cela peut s'avérer être très intéressant !

L'avantage de commander des produits reconditionnés sur l'Apple Store en ligne, c'est aussi la chance de trouver de solides engagements. Vous avez l'assurance que le produit a été testé (dans sa totalité) et nettoyé en profondeur.

Le système d'exploitation est souvent mis à jour manuellement et les produits sont reconditionnés dans une boîte flambant neuve avec de nouveaux câbles et accessoires. On peut le dire... C'est du reconditionnement très haut de gamme !

Pour ajouter la cerise sur le gâteau, Apple propose également aux clients une garantie d'un an avec une livraison et un retour gratuit. Difficile de faire mieux.



Pour l'instant, la page réservée aux produits reconditionnés sur l'Apple Store français n'affiche pas les Apple Watch de dernière génération, mais il est possible que cela change rapidement. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil d'ici les prochains jours !