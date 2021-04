PS Plus : les jeux gratuits en mai dont Battlefield V et Wreckfest

Alban Martin

Les abonnés au PS Plus avaient eu droit à d'excellents titres le mois dernier avec notamment Oddworld: Soulstorms sur PS5. Pour mai 2021, Sony ne relâche pas ses efforts avec Wreckfest : Drive Hard. Die Last. sur PS5, ainsi que Battlefield 5 et Stranded Deep qui sont compatibles PS4 et PS5 grâce à la rétrocompatibilité.

3 nouveaux jeux gratuits jouables sur PS5 pour les abonnées sur PS Plus

Plongez en plein cœur du combat avec des joueurs du monde entier, affrontez vos amis en froissant de la tôle et en brûlant de la gomme sur un circuit dévastateur ou revenez aux sources et tentez de survivre dans un paradis trompeur en solo. Tous ces jeux sont prometteurs, mais lequel testerez-vous en premier lorsque les jeux PlayStation Plus du mois prochain seront disponibles le 4 mai ?

Vous pourrez télécharger les jeux suivants à compter du 4 mai jusqu’au 31 mai 2021 :

Wreckfest: Drive Hard, Die Last | PS5

Un jeu de course qui devrait plaire à ceux qui attendent un bon titre dans cette catégorie pour le moment sous représentée. Typé arcade, loin d'un Gran Turismo 7, Wreckfest est fait pour faire chauffer la gomme, enfreindre les règles et froisser de la tôle. Les créateurs de FlatOut ont soigné le pilotage, mais aussi la personnalisation des véhicules, qu’il s’agisse juste d’en améliorer l’esthétique ou de renforcer leur armure pour qu’ils résistent à des accidents spectaculaires. Le but est de sortir victorieux de parties endiablées pour être le premier à franchir la ligne d’arrivée. Participez à des modes Défi hilarants au volant de moissonneuses-batteuses ou de véhicules à trois roues, ou affrontez vos amis dans le mode multijoueur en ligne.

Battlefield V | PS4

Les fans de FPS peuvent se réjouir, le grand conflit que l’humanité ait connu est à retrouver dans Battlefield V, qui effectue un retour aux sources en livrant un portrait inédit de la Seconde Guerre mondiale. Jouez en multijoueur avec votre escouade dans le mode Grandes Opérations et dans le mode coopératif Tir groupé, ou jouez en solo grâce au mode Récits de guerre. Découvrez le Battlefield le plus riche et le plus immersif à ce jour.

Stranded Deep | PS4

Mettez vos compétences de survie à l’épreuve dans cette aventure en monde ouvert. Suite à un mystérieux crash d’avion, vous échouez sur un immense archipel de l’Océan Pacifique. Seul et sans moyen d’appeler à l’aide, vous allez devoir vous dépasser. Explorez sur terre comme sous l’eau à la recherche de provisions pour fabriquer des outils, des armes et un abri pour rester en vie. Soyez vigilant, car en plus de votre gestion quotidienne, vous devrez survivre aux dangereuses créatures et autres menaces du Pacifique bien décidées à vous éliminer.

