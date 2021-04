Tim Cook satisfait du positionnement d'Apple TV+

Apple possède une politique bien précise sur chacun des services qu'il propose et Apple TV+ ne déroge pas à la règle. Si certains utilisateurs notent le manque de contenu, Tim Cook se dit totalement satisfait étant donné que la mission d'Apple est de proposer du contenu original et non un service rempli d'anciens films et d'anciennes séries.

Tim Cook conquis par Apple TV+

Pas plus tard qu'hier soir, Apple a annoncé les résultats financiers de son second trimestre fiscal 2021. L'occasion d'apprendre que la firme de Cupertino a généré plus de 89 milliards de dollars en moins de trois mois.



Comme toujours, après la divulgation des chiffres, le fameux appel aux résultats a eu lieu et nous a révélé qu'à l'heure actuelle, Apple possède 660 millions d'abonnés payant. Un chiffre plus qu'exceptionnel qui révèle à quel point la Pomme gère d'une main de maître ses produits et sa communication depuis de nombreuses années maintenant.



En parlant de service, si nous savons qu'Apple Music, Apple Arcade ou encore iCloud cartonnent, pour ce qui est d'Apple TV+ les doutes sont toujours présents. D'un point de vue utilisateur (extérieur), l'avis général note la qualité des programmes mis à disposition pour les clients mais reconnaît volontiers que contrairement à d'autres concurrents, Netflix & Disney+ pour ne citer qu'eux, Apple TV+ est en retard en termes de contenu.



Apple est sûrement au courant mais le PDG Tim Cook a préféré la jouer positif lorsqu'il a évoqué le sujet. S'il a refusé de donner les chiffres exacts concernant ce service précisément, il en a profité pour notifier que tout se passe comme il le souhaite et que la stratégie d'Apple de proposer des contenus originaux est respectée à la lettre.

TV + se passe très bien, car vous savez que l'objectif et la philosophie d'Apple TV + est de créer un contenu original de haute qualité et d'être l'une des plates-formes les plus recherchées par les conteurs. Je vois cela se produire de jour en jour, nous avons plus de spectacles, plus de conteurs. À ce jour, les originaux Apple ont reçu 352 nominations aux prix et 98 victoires. Nous avons des émissions qui ont eu beaucoup de buzz comme Ted Lasso, The Morning Show, Defending Jacob, etc. Nous nous sentons vraiment bien là où nous en sommes. Nous ne publions pas les numéros d'abonnés.

Pour rappel, lors de l'achat de certains produits sur l'App Store, il vous est offert un an d'abonnement à Apple TV+ qui est par ailleurs souvent renouvelé lorsqu'il arrive à son terme. Entre ces offres promotionnelles et son prix de 4.99 € on se rend tout de même compte que le service est encore en manque d'abonnés. À voir dans les années à venir l'évolution de celui-ci même si comme le dit Tim Cook, peut-être qu'Apple ne cherche pas à concurrencer Netflix & co et souhaite rester sur un contenu très sélectif mais de qualité. Une vision qui colle parfaitement à celle d'Apple.



Pour ce qui est du nombre total d'abonnés payant, il se pourrait que celui-ci grimpe dans les mois et années à venir, notamment lorsque Apple se décidera à étendre son service Fitness+ à travers le monde sans oublier de passer par la France.