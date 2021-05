Undecember : un MORPG hack 'n' slash prometteur à venir sur iOS en 2021

Hier à 23:39

Corentin Ruffin

Il semblerait que le studio Needs Games s'apprête à faire parler de lui... Bien que son nom ne vous dise sûrement rien, ce dernier embarque des développeurs expérimentés qui ont notamment donné naissance à l'excellent Lineage 2: Revolution. Cette fois, c'est vers un MORPG hack 'n' slash que les anciens se dirigent avec l'annonce de Undecember.

Permettant de profiter d'une aventure en solo, mais également d'affronter d'autres joueurs du monde entier, le jeu est prévu pour cette année sur PC et mobiles. Voici la bande-annonce :

Le studio Needs Games annonce le jeu Undecember

Il semblerait que le futur Diablo Immortal ait déjà le droit à un concurrent sur iOS et Android avec la nouvelle annonce du studio Needs Games. Base en Corée du Sud, la firme a fait parler d'elle puisque les fondateurs de cette dernière ne sont autres que des développeurs ayant travaillé sur Lineage II et Lost Ark.



Ce MORPG qui reprend des éléments de hack 'n' slash tentera de séduire les joueurs grâce à ses graphismes, sa jouabilité, mais également ses modes de jeu. En effet, il sera notamment possible de jouer avec ses amis dans des explorations, mais également d'affronter d'autres joueurs dans un mode PvP.



Undecember est prévu pour le deuxième semestre 2021 sur Steam et mobiles, avec une option de cross-play.