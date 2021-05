Apple TV+ s'offre le film "Finch" avec Tom Hanks et la série "Mr Corman"

Hier à 21:25

Medhi Naitmazi

Apple TV + a remporté les droits d'un nouveau film de science-fiction mettant en vedette Tom Hanks qui sera présenté en première sur le service de streaming plus tard cette année, selon les informations de Deadline. Le rapport indique que le film sera probablement un candidat à la saison des récompenses.

Finch : un film de SF à venir sur Apple TV+

Intitulé «Finch», le film tourne autour d'un homme, d'un robot et d'un chien qui forment une famille improbable. Hanks incarne évidemment le personnage principal nommé Finch, un ingénieur en robotique qui a vécu dans un bunker souterrain pendant une décennie après avoir été l'un des rares survivants d'un "événement solaire cataclysmique" qui a laissé le monde en friche. Cela nous rappelle quelque peu l'histoire de "I Robot" avec Will Smith.

Finch crée un robot - joué par l'acteur Caleb Landry Jones - pour veiller sur son chien Goodyear quand il ne le peut plus. Le trio se lance alors dans un "voyage périlleux dans un ouest américain désolé" alors que Finch expérimente la joie d'être en vie.



Le film est réalisé par Miguel Sapochnik, qui a dirigé certains des épisodes les plus ambitieux de Game of Thrones. Ce sera le second film avec Tom Hanks sur Apple TV+, après "Greyhound" l'année dernière.

Mr. Corman : Une série humoristique à venir en août

Dans la foulée, Apple a également annoncé aujourd'hui que la série humoristique «Mr. Corman», créée, dirigée et jouée par Joseph Gordon-Levitt, fera ses débuts mondiaux sur Apple TV+ le vendredi 6 août. Il s'agit d'une série comique originale qui démarrera avec les trois premiers épisodes, suivis d'un nouvel épisode chaque semaine, tous les vendredis. Au total, la première saison sera constituée de 10 parties.



"Mr. Corman" suit les jours et les nuits de Josh Corman, interprété par Gordon-Levitt, un artiste dans l'âme mais sans métier. Sa carrière musicale n’a pas abouti et il enseigne la cinquième année dans une école publique de la vallée de San Fernando. Son ex-fiancé Megan a déménagé et son copain de lycée Victor a emménagé. Il sait qu'il a beaucoup de raisons d'être reconnaissant, mais finit néanmoins par éprouver de l'anxiété et de la solitude, et à développer un côté sombre.

Sombrement drôle, étrangement belle et profondément sincère, cette comédie dramatique parle pour notre génération contemporaine de 30 ans - riche de bonnes intentions, pauvre en prêts étudiants et aspirant à devenir de véritables adultes avant de mourir.



En plus de Gordon-Levitt, «M. Corman »met en vedette Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall alias Logic, Alexander Jo, Juno Temple, Jamie Chung, Shannon Woodward et Hector Hernandez.