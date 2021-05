L'Apple Watch 8 avec capteurs de glycémie et d'alcoolémie

Alban Martin

Les rumeurs de longue date sur une Apple Watch capable de surveiller le taux de glycémie viennent de gagner en crédibilité. Le Telegraph rapporte que la société britannique spécialisée dans les technologies liées à la santé, Rockley Photonics, a récemment confirmé dans un dépôt auprès de la SEC qu'Apple était son plus gros client au cours des deux dernières années et qu'elle avait un accord continu pour développer de futurs produits.

Deux nouveaux capteurs en développement pour l'Apple Watch

Rockley Photonics se concentre actuellement sur les capteurs qui suivent la glycémie, la pression artérielle et même les niveaux d'alcool, ce qui suggère qu'au moins une de ces fonctionnalités sera disponible dans une future Apple Watch 7 ou Apple Watch 8.

Le soutien d'Apple pour les diabétiques s'est jusqu'à présent limité à proposer des moniteurs tiers dans ses magasins.

Il n'y a aucune garantie que l'accord avec Rockley conduira à l'arrivée de ces nouveautés. Cependant, Apple n'a pas hésité à recentrer l'Apple Watch sur la santé, et l'industrie s'intéresse beaucoup au développement de capteurs de glycémie portables qui ne nécessitent pas d'aiguilles. Si Apple peut intégrer la technologie dans un produit grand public comme la Watch, cela pourrait être un argument massue supplémentaire pour garder la tête du marché et en vendre toujours plus, un peu comme un éventuel détecteur de COVID-19.



Les autres technologies de Rockley pourraient également aider. Le suivi de la pression artérielle peut vous alerter sur des problèmes tels que le stress, et la surveillance de l'alcool peut aider à réduire la consommation de boissons.

Le PDG de Rockley, Andrew Rickman, a déclaré qu'il prévoyait que la technologie développée par la société sera dans les produits de consommation d'ici 2022, mais a refusé d'indiquer si cela impliquerait Apple.



Que ce soit faisable ou non est une autre question. Apple doit toujours tenir compte de facteurs tels que la durée de vie de la batterie et le prix, et il est tout à fait possible qu'il faille attendre un certain temps pour toutes ces fonctionnalités, même si la technologie est par ailleurs prête. Si tel est le cas, l'Apple Watch aurait un large éventail de capteurs après les alertes de fréquence cardiaque, l'électrocardiogramme et l'oxymètre.