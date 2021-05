Galaxy Z Flip 3 : une fuite révèle son design extérieur

Samsung n'a pas l'intention de lâcher ses projets "futuristes" dont fait partie le Galaxy Z Flip. Après avoir vu deux modèles, la troisième version devrait bientôt voir le jour d'après cette fuite parue ce week-end.

Le Galaxy Z Flip 3 en approche !

Si Apple ne semble pas du tout prêt à nous dévoiler un smartphone pliable, même si l'analyste Kuo déclarait ce matin qu'un iPhone Fold pourrait voir le jour en 2023, du côté de Samsung on progresse d'année en année.



Nous avons d'abord pu découvrir le Galaxy Fold en forme de livre qui s'ouvre en deux sur le côté mais le géant coréen ne s'est pas arrêté là. Toujours dans le but de trouver le format qui séduira le plus d'utilisateurs, Samsung a lancé le Galaxy Z Flip, une sorte de smartphone à clapet moderne et sans les touches comme au bon vieux temps.

Étant donné que ce genre de technologie est assez récente, les prix proposés sont encore très élevés ou du moins trop haut pour donner l'envie à la majorité de se lancer dans l'aventure. Quoi qu'il en soit, il ne faisait aucun doute que la marque allait continuer ses projets dans ce sens et qu'un Galaxy Z Flip 3 devrait arriver surtout après ce que nous venons de voir.



Finies les spéculations, le Galaxy Z Flip 3 va bientôt voir le jour. Le compte Twitter du nom de @TheGalox_ dit avoir réussi à voir en avant-première ce qui devrait être la vidéo de présentation officielle du Galaxy Z Flip 3.



Comme Apple la fait récemment avec l'iMac, Samsung semble avoir misé sur plusieurs couleurs. La petite partie noire en façade extérieure semble être le petit écran qui permet d'afficher la dernière notification reçue comme le montre cette photo ci-dessous. L'appareil serait également équipé du verre Gorilla Glass Victus pour une résistance accrue aux chocs et sa charnière aurait à nouveau été renforcée.

Si vous suivez le projet de près, vous êtes sûrement au courant que l'annonce officielle n'a pas encore une date bien définie mais si cette source s'avère exact et que la vidéo de présentation officielle est prête, il y a fort à parier pour que le produit débarque dans pas trop longtemps chez le constructeur coréen.



