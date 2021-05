Kuo prédit un iPhone pliable de 8 pouces en 2023

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Apple travaille au lancement d'un iPhone pliable avec un écran OLED flexible QHD+ de 8 pouces en 2023, selon l'analyste Ming-Chi Kuo dans une note aux investisseurs partagée avec plusieurs médias spécialisés.

20 millions de ventes pour l’iPhone Fold la première année ?

D’après des sources non citées dans l’industrie, Kuo indique qu'Apple lancera probablement un ‌iPhone‌ Fold avec un écran OLED flexible QHD+ de 8 pouces en 2023, avec Samsung comme fournisseur exclusif d'écrans. Ce serait donc la même résolution 2K que sur les modèles d’iPhone actuels.



Apple aurait demandé des projections de production de l’ordre de 15 à 20 millions d'unités pour 2023. Pour la partie flexible, la firme aurait choisi la solution tactile à nanofils d'argent de TPK en raison de ses nombreux avantages par rapport à la technologie Y-Octa du coréen. Elle est notamment plus apte à supporter de nombreux plis, comme les modèles enroulables par exemple.

Kuo prédit que les smartphones pliables deviendront un "must-have" pour toutes les grandes marques de smartphones et stimuleront le prochain "cycle de super remplacement" pour les modèles haut de gamme, et il pense qu'Apple est bien positionné pour être le "plus grand gagnant" de cette nouvelle tendance.

À l'heure actuelle, Kuo rappelle que le marché vise principalement à intégrer le smartphone et la tablette dans un produit polyvalent. Mais le spécialiste prévoit que les appareils pliables brouilleront les segmentations de produits entre les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables à l'avenir.

Avec ses écosystèmes multi-produits et ses avantages en matière de conception matérielle, Apple sera le plus grand gagnant de la nouvelle tendance des appareils pliables.

Pour en revenir à la technologie utilisée, il faut savoir qu’Apple utilise déjà des nanofils d'argent pour l'interface tactile du HomePod, permettant à Apple de maîtriser le coût en utilisant une production en petit volume depuis 2018.



Ce n'est pas la première fois que nous entendons des rumeurs de Kuo sur un ‌iPhone‌ pliable. En mars, Kuo a déclaré qu'Apple pourrait envisager de lancer un ‌iPhone‌ pliable avec un écran de 7,5 à 8 pouces en 2023, bien qu'à l'époque, Kuo avait déclaré que ce calendrier de lancement dépendrait de la résolution par Apple de la technologie clé et de la production de masse.



Kuo avait déclaré dans la même note que le développement sur un ‌iPhone‌ pliable n'avait "pas encore officiellement démarré". C’est peut-être sur le point de changer donc, avec au moins des modèles de test pour certains responsables au sein de la société.



Reste à connaître le prix d’un iPhone Fold aux côtés des futurs iPhone 14, car un iPhone 12 Pro coûte déjà 1159€ et un Galaxy Z Fold de chez Samsung démarre à 2000€, tout comme le Mate X de Huawei, les deux seuls modèles actuellement en vente sur le marché.