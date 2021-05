Le procès Epic vs Apple dévoile les chiffres fous de Fortnite

Alors que le tant attendu procès Epic Games contre Apple vient de débuter aux États-Unis, voilà que de premières informations découlent de cet affrontement. Notamment, le tribunal a dévoilé des chiffres exclusifs, mais également des informations, autour du jeu phare du studio : Fortnite.



On sait désormais combien le Battle royale a rapporté à ses créateurs, et il faut bien l'avouer, c'est assez fou.

Fortnite : véritable poule aux oeufs d'or pour Epic Games

Pour les endormis du fond de la classe, il faut savoir que Epic Games a porté plainte contre Apple et son App Store, accusé de mettre en place des pratiques non concurrentielles, notamment suite à la suppression de Fortnite.



Des mois après, le procès débute enfin aujourd'hui et promet d'être fort intéressant : et justement, ce premier jour tient ses promesses, puisque de nombreux chiffres gardés secrets par Epic Games ont été révélés. En 2018 et 2019, Fortnite aurait généré plus de 9 milliards de dollars de revenu, soit 5,5 milliards de dollars en 2018 et 3,7 milliards de dollars en 2019.



Selon Tim Sweeney, fondateur du studio, le jeu aurait réalisé 5,1 milliards de dollars en 2020 avec 400 millions d'utilisateurs.



