Apple investit 410 millions dans la production de composants types Face ID et Lidar

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Apple gagne énormément d'argent et en profite donc pour investir et optimiser au maximum toute sa chaîne de production dans les années à venir. Voilà pourquoi l'annonce de ce matin indique une somme de 410 millions prévue pour l'un de ses collaborateurs spécialisé dans l'optique, la société II-VI.

Apple prépare son avenir

En sachant qu'Apple réalise un chiffre d'affaires de plus en plus colossale année après année et que son action en bourse est la plus cotée au monde, il ne fait aucun doute que la Pomme réinjecte des millions un peu partout pour continuer à progresser et dominer son marché.



Ce matin, Apple a officialisé un nouvel investissement de 410 millions de dollars provenant de son fond de fabrication avancé envers la société II-VI qui n'est autre que l'un des leaders dans la fabrication de technologies optiques.



Grâce à ce nouvel apport et aux excellentes relations qu'entretiennent les deux entités depuis plusieurs années, les livraisons de futurs composants iPhone liés à l'optique et donc à Face ID ou encore au Lidar devraient grandement s'accélérer. De plus, cette "collaboration" permet de garder en activité pas moins de 700 emplois au Texas, dans le New Jersey...

II-VI fabrique des lasers à émission de surface à cavité verticale (VCSEL) qui aident à alimenter les selfies en mode Face ID, Memoji, Animoji et Portrait. Apple travaille également avec II-VI pour fabriquer des lasers utilisés dans le LiDAR Scanner - une technologie qui permet de fournir des expériences de réalité augmentée plus rapides et plus réalistes et améliore la mise au point automatique dans les scènes de faible éclairage des photos et des vidéos.

Comme pour chaque prise de parole de la firme de Cupertino, il y a un couplet sur l'écologie qui rappelle que II-VI fait partie du programme d'énergie propre d'Apple. Autrement dit, II-VI utilise 100% d'énergie renouvelable lors de ses fabrications pour Apple. Pour rappel, Apple souhaite devenir totalement neutre en carbone d'ici 2030.



En ce qui concerne Face ID, il ne reste plus qu'à Apple de trouver un moyen de le placer sous l'écran afin de supprimer cette fameuse encoche présente depuis l'iPhone X. En attendant, une rumeur parue ce matin indique et montre un iPhone 13 avec une encoche plus petite.