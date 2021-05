Des problèmes avec Apple Music pour certains HomePod depuis iOS 14.5

Il y a 33 min (Màj il y a 28 min)

Julien Russo

Réagir



Les mises à jour ont toujours pour objectif d'améliorer la fiabilité et les performances des OS, cependant certaines nouvelles versions logicielles peuvent dégrader les fonctionnalités qui sont parfois les plus basiques. C'est le cas pour de nombreux utilisateurs du HomePod et du HomePod mini, 9to5mac a reçu une multitude de mails qui alertent autour d'un bug du HomePod pour accéder à Apple Music.

La connexion entre le HomePod et Apple Music rencontre des difficultés

Quand Apple a publié iOS 14.5 il y a une semaine et demie, les deux générations de HomePod ont également reçu une mise à jour logicielle visant à améliorer la performance et la stabilité pour les requêtes "Dis Siri".

Cependant, cette nouvelle version logicielle impacterait la connexion au service Apple Music, ce qui est un peu dommage puisqu'un HomePod sans l'accès au catalogue d'Apple Music, c'est un peu comme un iPhone sans application, ça n'a aucun intérêt.

9to5mac a déjà reçu de nombreux mails avec toujours le même discours :

J'ai pensé que vous aimeriez savoir que certains HomePods refusent de jouer à partir d'Apple Music. Le problème semble avoir commencé hier

Heureusement, tous les utilisateurs du HomePod ne sont pas concernés, mais une grande partie constate des échecs lors de la requête vers Siri pour lire une musique, une playlist ou même lancer une radio. D'après les retours, il semblerait que ce soit essentiellement les utilisateurs anglophones qui possèdent ce bug.

Si vous avez ce défaut, essayez de réinitialiser votre HomePod puis de le paramétrer à nouveau avec votre iPhone, si cela ne fonctionne pas, il faudra attendre la prochaine mise à jour.

En attendant, vous pouvez toujours utiliser la meilleure méthode de contournement : l'AirPlay.

@AppleSupport Hey 👋 Siri seems unable to find music as of some time today. I’m a Music subscriber and it’s failing on iOS and HomePod. I just get “I didn’t find x on Apple Music” for any request I make. I’ve seen other similar complaints on Twitter. — Mike McNamara (@MikeMcNamara) 4 mai 2021