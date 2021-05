Ted Lasso et Stillwater sont nominés aux Peabody Awards

Il y a 47 min

Julien Russo

Avons-nous encore besoin de compter le nombre de nominations et de récompenses qu'a obtenues la série Ted Lasso ? La création originale d'Apple TV+ ne cesse de faire parler d'elle dans les cérémonies de récompense, une fois encore l'effet Lasso a marché à la perfection, cette fois aux Peabody Awards !

Ted Lasso et Sillwater sont nominés

Il s'agit de l'une des cérémonies les plus anciennes aux États-Unis, crée en 1941, les Peabody Awards récompenses les programmes de radio/podcast et de télévision chaque année.

Avec l'ère des services de streaming, la cérémonie s'est adaptée à cette nouvelle façon de regarder des films et séries, c'est pour cela qu'Apple TV+ ou encore Netflix voient leurs productions originales être nominées.

Pour la première fois de son existence, Apple TV+ a reçu deux nominations Peabody Awards pour ses créations originales.



Ted Lasso et Stillwater ont été reconnus pour "les histoires exceptionnelles qu'ils racontent qui encouragent l'empathie et élargissent notre compréhension du monde qui nous entoure", difficile de mieux parler de Ted Lasso qui représente à la perfection cette description.

Les deux créations originales Apple ont été nominées parmi plus de 1 300 candidatures soumises. Une belle performance qui montre une fois de plus que grâce à la qualité de ses programmes, le géant californien arrive à capter l'attention des plus grandes cérémonies aux États-Unis et dans le reste du monde.

Les Peabody Awards auront lieu en juin 2021 dans le cadre d'un événement virtuel qui sera diffusé sur internet. Les équipes des films, séries et documentaires interviendront elles en visioconférence.



Parmi les autres nominations, on retrouve le documentaire Athlète A de Netflix, Bienvenue en Tchétchénie de HBO, Small Axe d'Amazon Studios ou encore Kingdom of Silence de Showtime.

Autant dire que Ted Lasso et Stillwater ont de sérieux concurrents en face... On rappelle quand même que nominé ne veut pas dire remporter un prix, le plus dur reste à faire !