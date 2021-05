6,4 millions d’américains ont une Apple Card

Il y a 31 min

Medhi Naitmazi

Réagir



Selon une enquête Cornerstone Advisors de décembre 2020, le nombre de clients ayant souscrit à l’Apple Card a plus que doublé au cours de l'année dernière. Cornerstone estime désormais que 6,4 millions d'Américains sont titulaires d'une carte de crédit Apple.

L’Apple Card fait une belle percée chez les femmes

Les données démographiques des clients Apple Card n'ont pas changé de manière significative tout au long de 2020, selon l'enquête. Les consommateurs dans la vingtaine et la trentaine représentent 70% des clients Apple Card.

Cependant, Apple a fait des progrès parmi les baby-boomers. Au début de 2020, les baby-boomers ne représentaient que 3% des détenteurs de cartes Apple - à la fin de l'année, ce pourcentage avait plus que doublé pour atteindre 8%.



En outre, Cornerstone affirme qu'Apple a réalisé des progrès significatifs tout au long de 2020 en mettant l'Apple Card entre les mains des femmes. Au début de l'année, seuls 25% des titulaires de carte appartenaient à la gente féminine. En décembre, ce pourcentage était passé à 42%. Cela signifie que 80% des nouveaux clients Apple Card en 2020 étaient des femmes. Une belle progression pour Apple qui commence à être très présent aux États-Unis, seul pays pour le moment à proposer la carte en partenariat avec Goldman Sachs.



Pour mémoire, son argument principal réside dans le cash back. Au lieu d'offrir 3% (ou autre) sur les voyages, les restaurants, l’alimentation - comme ses concurrents - Apple offre 3% de remise sur les dépenses avec des partenaires sélectionnés (Uber, Uber Eats, T-Mobile et Apple bien sûr).



Et en offrant des récompenses sous la forme de crédits Apple Pay, cela contribue à alimenter le volume de ces paiements. Aucun autre émetteur sur le marché ne peut poursuivre cette stratégie.



Rappelons que la firme vient d’annoncer un mode Famille le mois dernier pour permettre de partager une carte, et que Tim Cook a évoqué l’an passé son expansion à d’autres pays dont la France.