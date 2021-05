Zynga fait l'acquisition de Chartboost pour 250 millions de dollars

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Réagir



Alors que l'on connait très bien le studio Zynga pour le développement et l'édition de jeux à destination de nos mobiles, voilà que ces derniers surprennent leur petit monde en faisant l'acquisition de Chartboost. Pour ceux qui ne connaitraient pas cette firme, on parle d'une plate-forme de publicité programmatique et de monétisation intégrée aux jeux.

De quoi prendre une longueur d'avance sur ses concurrents, notamment grâce à un chèque de 250 millions de dollars...

Zynga acquiert la société adtech Chartboost

Fondé en 2011, Chartboost est l'un des pionniers dans la publicité mobile avec notamment un SDK à destination des développeurs, mais également d'une plate-forme gérant l'offre et la demande dans le milieu. Les annonceurs peuvent ainsi avoir accès à l'inventaire global intégré aux applications pour faire de la promotion, tandis que les studios peuvent gagner de l'argent en diffusant de la publicité.



Pour donner quelques chiffres, la plateforme compte plus de 90 milliards d'enchères publicitaires par mois et interagit avec plus de 700 millions d'utilisateurs.



Frank Gibeau, PDG de Zynga :

En combinant le portefeuille de jeux de haute qualité de Zynga et les données de première partie avec la plate-forme de publicité et de monétisation de Chartboost, nous créerons un nouveau niveau d'audience et améliorerons de manière significative notre avantage concurrentiel dans l'écosystème mobile.

Source