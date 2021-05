Une vidéo compare un clone de AirPods 3 aux vrais écouteurs

Alors que les AirPods 3 étaient censés arriver lors du keynote d’avril dernier, le YouTuber EverythingApplePro a acheté un clone pour les comparer avec les autres AirPods commercialisés par Apple. Cela nous donne un aperçu détaillé des modifications de conception que la société apporterait avec les AirPods 3 plus tard cette année.

Voici les AirPods 3 avant la version d’Apple

Cela fait un moment que les rumeurs sur les AirPods de troisième génération ont commencé. Fin février, des rumeurs indiquaient qu'Apple dévoilerait ses AirPods 3 lors d'un événement de printemps, mais aucune de ces choses ne s'est produite. Au moment de l’événement «Spring Loaded», l'analyste Ming-Chi Kuo avait expliqué que nous ne verrions pas les AirPods 3 avant le troisième trimestre.

Comme EverythingApplePro le montre dans sa dernière vidéo, les copies d’AirPods s'appellent Air60 TWS, et ils ont les mêmes dimensions que les futurs nouveaux écouteurs sans fil d’Apple. Probablement que les chaînes de production ont livré ces informations en avance, plus ou moins exprès.



Les AirPods 3 présenteront probablement un nouveau design et une conception similaires aux AirPods Pro avec une tige courte et une « tête » plus large, le tout sans embout. Des fuites plus récentes ont montré que ces nouveaux AirPods ne comporteront pas non plus les modes « Transparence » et « Réduction active du bruit ».



Dans la vidéo, il est possible de voir comment le boîtier de charge AirPods 3 se compare à celui d'origine et au modèle AirPods Pro.

Pour le moment, on ne sait pas si ce nouvel écouteur sans fil aura la puce H1 pour une meilleure connexion audio et une meilleure qualité ou une version plus récente. Apple pourrait également introduire la puce U1 dans la gamme AirPods pour permettre de retrouver ses écouteurs avec l’app Localiser, comme les Airtags.



Les informations sur les prix ne sont pas claires, mais au moins un rapport a suggéré que les AirPods 3 coûteraient environ 20% de moins que les AirPods Pro, ce qui indique un prix de 199 $ ou 229€ en France. Il s'agit d'une augmentation notable du prix par rapport à la gamme actuelle d'AirPods, mais il serait logique qu'Apple ne vende le modèle qu'avec un boîtier de chargement sans fil.