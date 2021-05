Pour un ingénieur de Google, Apple ralentit les navigateurs concurrents sur iOS

Apple VS Epic Games, chapitre... Une nouvelle révélation provenant de la bouche d'un ingénieur travaillant sur Google Chrome explique qu'Apple prend son temps pour livrer certaines fonctionnalités afin que les navigateurs web concurrents soient moins puissants que Safari. Un énième débat dont nous n'aurons sûrement jamais le fin mot de l'histoire.

Apple affaiblit volontairement ses concurrents ?

Le procès entre Apple et Epic Games est en ce moment même en cours et comme prévu, il permet de nous révéler pas mal de choses que nous ne devrions pas savoir. Au-delà de tout ce que nous avons déjà appris sur différents sujets, une nouvelle déclaration d'un ingénieur de chez Google du nom d'Alex Russell révèle qu'Apple ralentirait volontairement les navigateurs web de ses concurrents.



Selon lui, Apple négligerait les performances de Webkit qui pour rappel est le moteur qu'impose Apple à tous ceux qui souhaitent faire fonctionner un navigateur dans l'écosystème iOS. Il explique que la Pomme fait tout son possible pour retarder constamment l'apport de nouvelles fonctionnalités qui pourraient faciliter la vie à ses concurrents.

Le navigateur iOS (Safari) et le moteur (WebKit) d'Apple sont uniquement sous-alimentés. Des retards constants dans la livraison de fonctionnalités importantes garantissent que le Web ne peut jamais être une alternative crédible à ses outils propriétaires et à l'App Store.

Pour démontrer la véracité de ses paroles, Russell prend l'exemple de Stadia. Après avoir refusé l'accès à l'App Store pour ce genre de service (cloud gaming), Apple a volontairement traîner des pieds pour proposer les API qui permettent de connecter une manette à ce style de support. Pire encore, c'est une fonction qu'Android propose depuis des années, ce qui selon lui, était largement faisable également sur iOS depuis bien longtemps.



Supposons qu'Apple ait implémenté WebRTC et l'API Gamepad en temps opportun. Qui peut dire si la révolution du streaming de jeux en cours aurait pu se produire plus tôt ? Il est possible qu'Amazon Luna, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia et Microsoft xCloud aient été construits des années plus tôt.

Bref vous l'aurez compris, une nouvelle fois, Apple est accusé de tout mettre en œuvre pour écraser la concurrence et ne pas leur faciliter la vie. Le PDG de Tile faisait la même réflexion il y a quelques jours en expliquant qu'Apple avait volontairement attendu de sortir son propre traquer Bluetooth pour donner l'accès à l'app Localiser aux concurrents.



Vu le nombre de fois où Apple est accusé d'anti-concurrence ces derniers temps, il y a fort à parier pour que la marque commence à s'y faire et finisse par se renforcer dans sa défense face à ce genre d'attaques. On a hâte de connaître le fin mot de l'histoire de ce procès "historique".