Les modems 5G Apple seront dans les iPhone 15 de 2023

Il y a 10 heures

Medhi Naitmazi

Apple prévoit d'adopter sa propre puce modem 5G conçue sur mesure à partir des iPhones 2023, ce qui signifie qu'elle n'aura plus besoin de compter sur Qualcomm pour fournir ce composant, a déclaré l'analyste Apple Ming-Chi Kuo aux investisseurs.

L’iPhone 15 pourrait inclure le premier modem Apple

Selon Kuo, Apple prévoit d'inclure sa propre puce 5G conçue sur mesure à partir du lancement des iPhone 15 «au plus tôt». Apple s'appuie actuellement sur Qualcomm pour ses modems 5G et devrait continuer à s'en remettre à lui encore au moins deux ans. Lorsque cela se produira, Qualcomm sera obligé de pénétrer de nouveaux marchés pour compenser la perte de commandes d'Apple, comme ce fut le cas récemment avec Intel.

Nous prévoyons que l'iPhone adoptera au plus tôt les puces de baseband 5G d'Apple en 2023. Comme les ventes d'Android sur le marché des téléphones 5G haut de gamme sont lentes, Qualcomm sera obligé de se battre pour plus de commandes sur le marché bas de gamme pour compenser la perte de commandes d'Apple. Lorsque les contraintes d'approvisionnement s'amélioreront, MediaTek et Qualcomm auront moins de pouvoir de négociation sur les marques, ce qui entraînera une pression concurrentielle nettement plus élevée sur le marché moyen et bas de gamme.

En mars, les analystes de Barclays ont annoncé qu'Apple inclurait son propre modem 5G personnalisé à partir de l'iPhone 2023, chose qui serait ensuite décliné sur les iPad Pro notamment. Le développement par Apple de son propre modem, qui aurait commencé au début de 2020, a été largement rapporté. On peut s'attendre à ce que les modems conçus par Apple offrent des vitesses plus rapides, une latence améliorée, entre autres avantages par rapport aux modems Qualcomm ou Intel, qui alimentaient les iPhones de la génération précédente.



En 2019, Apple a acheté la majorité de l'activité de modem mobile d'Intel, une initiative qui a contribué à alimenter le développement du propre modem d'Apple. Apple a déclaré à l'époque que cet achat "aidera à accélérer notre développement sur les futurs produits et permettra à Apple de se différencier davantage à l'avenir". La firme veut supprimer des dépendances et maîtriser la totalité des composants de ses produits pour gagner sur plusieurs fronts : gestion du calendrier, coûts et performances. La puce M1 sur Mac a montré qu’Apple pouvait produire des processeurs plus puissants, plus petits et plus économes que le fondeur américain Intel.