Rumeur : Apple prépare une console hybride comme la Switch

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

2



Les rumeurs ont du bon et du mauvais mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ont le don d'éveiller les fans. La dernière en date concernant Apple parle d'une future console hybride comme la Nintendo Switch. Voyons ensemble de quoi ça parle.

Une future Apple Switch ?

Le temps passe et Apple semble vouloir se diversifier dans de multiples domaines et surtout réinvestir et gagner encore plus d'argent que ce qu'il ne possède actuellement. Si les principaux produits siglés de la Pomme sont l'iPhone, l'iPad et le Mac, la firme de Cupertino est annoncée et déjà présente dans bien d'autres secteurs.



Nous pouvons par exemple noter l'entrée toute récente dans la catégorie des traqueurs Bluetooth avec les AirTags mais les rumeurs évoquent beaucoup plus de choses. Depuis pas mal de temps, on parle par exemple d'une Apple Car, d'un casque de réalité virtuelle AR/VR et même d'une paire de lunette AR révolutionnaire nommée pour le moment Apple Glass.



Mais quand on possède des milliards et que l'on souhaite s'agrandir, quoi de mieux que de se lancer dans le marché du gaming qui subit une croissance phénoménale ces dernières années. Pour ce faire, la marque a lancé son service Apple Arcade qui s'étoffe et s'améliore mois après mois et a également présenté sa nouvelle Apple TV 4K 2021. Cette génération est équipée du HDMI 2.1, ce qui sans trop de suspens devrait annoncer la prise en charge du 120 FPS (fréquence d'images par seconde) pour une fluidité maximale lors de vos sessions de jeu.

De quoi bien renforcer sa présence dans le secteur même si une toute nouvelle rumeur nous apprend qu'Apple aurait carrément en tête de sortir une console hybride, autrement dit une sorte de Switch Apple. Relayé par wccftech, cette console hybride embarquerait un SoC spécial, un système de refroidissement pour faire tourner les jeux les plus gourmands et un grand écran pour une meilleure gestion de la chaleur.



La rumeur évoque également une puce made in Apple mais hors-série Apple Silicon, des performances GPU améliorés et un partenariat avec Ubisoft afin de recevoir des jeux exclusifs sur Apple Arcade. Apple aurait déjà envoyé des Apple TV avec une puce A14X Bionic pour des tests. S'il le projet abouti, cette puce pourrait donc se retrouver dans cette fameuse "console". La console pourrait également se brancher à une TV comme le fait si bien Nintendo avec sa Switch.



Bien évidemment, comme n'importe quelle rumeur et encore plus lorsque cela concerne Apple, il est important de rappeler qu'il faut prendre ce genre d'annonce avec de très grosses pincettes et ne pas trop cogiter sur le sujet. L'avenir nous dira si cette source avait vu juste ou si au contraire ce n'était que du vent.