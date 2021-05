Les dimensions des iPhone 13 et iPhone 13 Pro dévoilées

Les prochains modèles d'iPhone 13 d'Apple seront légèrement plus épais que les modèles d'iPhone 12 et comporteront également des bosses d'appareil photo plus importantes mais avec des objectifs qui dépassent moins, selon les schémas‌ vus par MacRumors.

Un peu plus épais et des modules de caméras plus imposants

Les nouveaux ‌iPhone 13‌ et iPhone 13 Pro devraient présenter une épaisseur de 7,57 mm, contre 7,4 mm pour les actuels ‌iPhone 12‌. C'est une augmentation de 0,17 mm, ce qui ne sera pas très visible pour la plupart des gens, mais qui pourrait gêner certaines personnes, notamment en raison des bords droits du châssis. Les autres dimensions générales ne changent pas.

Les changements apportés aux bosses de la caméra des nouveaux iPhones devraient être plus notables. Les ‌iPhone 13‌ et 13 Pro auront des modules d'appareil photo plus épais, surtout sur l'‌iPhone 13‌ Pro. Les ‌iPhone 12‌ et 12 Pro présentent des bosses de caméra de l'ordre de 1,5 mm à 1,7 mm, tandis que l'iPhone 13‌ aura une bosse de caméra de 2,51 mm. L'iPhone 13‌ Pro, quant à lui, affichera carrément une bosse de 3,65 mm d'épaisseur.



L'épaississement de la zone de l'appareil photo arrière vise à empêcher les objectifs de dépasser autant sur les modèles ‌iPhone 13‌. Plutôt que les capteurs individuels dépassant comme nous l'avons vu sur les ‌iPhone 12‌, le module arrière sera quasiment similaire à celui de l'iPad Pro 2020.



En plus de cela, Apple a modifié la taille globale de la bosse, avec sur les iPhone 13, un carré de 29 mm sur 29 mm, contre 28 mm par 30 mm sur les modèles 2020.



Du côté de l'iPhone 13‌ Pro, le module arrière devrait être de 36 mm sur 37 mm, le rapprochant de l'‌iPhone 13‌ Pro Max et réduisant ainsi les différences entre les deux.





Des améliorations pour l’appareil photo

Les rumeurs suggèrent que nous verrons effectivement des améliorations de la partie caméra. La stabilisation par déplacement du capteur devrait s'étendre au moins sur la gamme des iPhone 13‌ Pro, sinon sur les modèles de base, apportant des améliorations dans les performances et en basse lumière. À l'heure actuelle, la stabilisation par déplacement du capteur est limitée à l'iPhone 12 Pro Max‌.



Les ‌iPhone 13‌ Pro et 13 Pro Max pourraient obtenir une stabilisation du déplacement du capteur pour les objectifs Large et Ultra Large, ce qui expliquerait pourquoi la bosse de la caméra sera plus grande pour ces deux modèles et pourquoi elle sera plus épaisse.



Des rumeurs ont également indiqué que le téléobjectif amélioré (2,5x) qui a été introduit exclusivement dans l'iPhone 12 Pro Max‌ pourrait venir sur l'‌iPhone 13‌ Pro, ce qui est un autre signe que les appareils photo ‌iPhone 13‌ Pro et Pro Max partageraient le même ensemble de fonctionnalités. Et le Lidar devrait arriver sur iPhone 13 et iPhone 13 mini.



Avec ces changements de dimensions dans la gamme ‌iPhone 13‌, Apple peut également envisager d'ajuster le positionnement du bouton d’alimentation latéral, du bouton de sourdine et des boutons de volume. Les trois pourraient descendre légèrement pour faire de la place en haut.

Des coques d’iPhone 12 non compatibles

Mis à part ces modifications, les modèles ‌iPhone 13‌ devraient ressembler aux ‌iPhone 12‌. S'ils sont exacts, ces détails suggèrent que les modèles ‌iPhone 13‌ ne pourront pas partager les coques avec les modèles ‌iPhone 12‌, et les coques ‌iPhone 13‌ et ‌iPhone 13‌ Pro ne seront pas non plus interchangeables.

Les autres nouveautés des iPhone 13

Les ‌iPhone 13‌ devraient également comporter des puces A15 mises à niveau, une connectivité 5G plus rapide, une encoche plus petite et un écran 120 Hz, ce dernier étant réservé aux modèles Pro. Et éventuellement quelques surprises que nous ne manquerons pas de partager d’ici la présentation officielle des iPhone 13 en septembre prochain lors du keynote de rentrée.