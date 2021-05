Apple remet en question le skin de la banane nue sur Fortnite

Il y a 2 heures

Julien Russo

3



Dans le procès qui oppose Apple et Epic Games on peut retrouver des documents exclusifs, des attaques surprises, mais aussi des arguments... Assez étrange ! Lors de la dernière audience, les avocats d'Apple ont remis en question le skin banane qu'on peut retrouver depuis plusieurs saisons sur Fortnite.

Apple et la banane nue

On sait que la nudité a toujours été une gêne pour Apple, l'entreprise l'a banni de ses stores et l'évite au plus possible dans ses créations originales Apple TV+.

Cependant, ce qu'on ne savait pas, c'est que la nudité dérange même Apple quand elle est représentée sur un personnage de jeu vidéo !

Matthew Weissinger, vice-président du marketing d'Epic Games a été appelé pour répondre aux questions des avocats d'Apple, l'homme sûr de lui et déterminé à défendre l'entreprise pour laquelle il travaille ne s'attendait probablement pas à ça...



Les avocats d'Apple ont adopté une attaque qui a surpris toute la cour fédérale alors que l'audience venait de commencer.

Voici un extrait de la conversation :

L'avocat d'Apple : Nous avons devant nous une nouvelle série d'images, et que montre cet écran ?



Weissinger : C'est notre lobby de matchmaking.



Avocat : Et nous avons une grande banane jaune ici, n'est-ce pas ? Dans un smoking ?



Weissinger : Oui. C'est Peely.



Avocat : C'est Peely, avez-vous dit ?



Weissinger : Oui.



Avocat : Et en fait, en smoking, il est connu sous le nom d'Agent Peely, correct ?



Weissinger : C'est exact.



Avocat : Nous avons pensé qu'il était préférable d'opter pour le costume plutôt que la banane nue, puisque nous sommes dans une cour fédérale ce matin.



Fortnite a mis en ligne plusieurs skins de banane, il y a celle qui est nue (comme sur la photo ci-dessus), celle qui a un smoking, une autre qui a une moitié en squelette et une dernière avec un costume de gladiateur.

Au premier abord, cela n'a rien de choquant !

Mais pour les avocats d'Apple, une banane nue, c'est quelque chose de malsain, ce qui pourrait corrompre les enfants qui jouent à Fortnite.



Bien sûr, cet argument n'a pas été mis en avant sans arrière-pensée, les avocats se sont principalement concentrés autour de la vitrine indépendante Itch.io que met à disposition Epic Games sur son store. Les avocats d'Apple ont noté que Itch.io proposait des jeux pour adultes dont les descriptions n'étaient "pas appropriées pour que nous puissions en parler devant des tribunaux fédéraux".

Steven Allison le directeur de la boutique d'Epic Games a pris la parole pour défendre Itch.io et a expliqué la position de l'entreprise vis-à-vis de ce partenaire, un discours préparé à l'avance.



Pour conclure cette phase insolite du procès, les avocats d'Epic Games ont tenu à revenir sur Peely la banane !

Voici l'extrait de la discussion (sans intervention des avocats d'Apple) :

Avocat Epic Games : Une petite digression. Nous avons parlé de Peely ? Notre banane ? Vous vous en souvenez ?



Weissinger : Oui.



Avocat : Et il a pu être sous-entendu que montrer Peely sans costume aurait été inapproprié. Vous en souvenez-vous ?



Weissinger : Oui.



Avocat : Y a-t-il quelque chose d'inapproprié à montrer Peely sans costume ?



Weissinger : Non, il n'y a rien.



Monsieur l'avocat : Si nous pouvions mettre à l'écran une photo de Peely - y a-t-il quelque chose d'inapproprié chez Peely sans vêtements ?



Weissinger : C'est juste une banane, madame.

Une situation insolite organisée par les avocats d'Apple qui auraient peut-être mieux fait de s'en tenir qu'à la vitrine indépendante sur l'Epic Games Store.

Une chose est sûre, c'est que ça a dû détendre l'atmosphère dans la cour fédérale !



Source