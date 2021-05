Apple TV+ s'offre le film "The Tragedy of Macbeth" avec Denzel Washington

Apple a annoncé aujourd'hui son partenariat avec A24 pour "The Tragedy of Macbeth", un drame avec en tête d'affiche Denzel Washington et Frances McDormand. "La tragédie de Macbeth" est réalisé par Joel Coen, et est basé sur le célèbre "Macbeth" de William Shakespeare.

Un film avec Denzel Washington sur Apple TV+

C'est le premier film réalisé par un seul frère Coen, et il sera en noir et blanc. En duo, les frères Coen ont produit des films à succès comme "The Big Lebowski", "No Country for Old Men", "Fargo" ou encore "O Brother, Where Art Thou?".

Outre la star Denzel Washington qui fera sa première apparition dans une production Apple, le casting de «La tragédie de Macbeth» comprend également Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling et Brendan Gleeson. Le film réunit de fréquents collaborateurs de Coen, dont Bruno Delbonnel en tant que directeur de la photographie, Mary Zophres en tant que costumière et une partition de Carter Burwell. En plus de la réalisation, Coen produit le film aux côtés de McDormand et Robert Graf.



Apple a un partenariat avec A24 et a déjà fait équipe avec le studio de cinéma pour "On the Rocks" avec Bill Murray et Rashida Jones, mais aussi pour le le lauréat du Grand Prix du Jury du Sundance Film Festival «Boys State», qui a également remporté deux documentaires Critics Choice Awards et le prix SXSW Louis Black «Lone Star»; et la prochaine adaptation de YA «The Sky is Everywhere», réalisé par Josephine Decker et avec Grace Kaufman, Cherry Jones et Jason Segel.



"La tragédie de Macbeth" sortira en salles plus tard cette année avant son lancement sur Apple TV+, comme Killers of the Flower Moon vu plus tôt dans la journée. On aura droit à un trailer vidéo un peu avant le lancement.