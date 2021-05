Brydge Max+ : une coque-clavier pour iPad Pro M1 et iPad Air 4

Il y a 4 heures

Alban Martin

1



Le fabricant Brydge avait promis le Max+ pour l'iPad Pro 12,9 pouces 2021, voilà que le combo clavier / trackpad se décline pour l'iPad Air 4 et donc l'iPad Pro 11 pouces. Appelé Brydge Air MAX+, cet accessoire comprend un vaste clavier et un pavé tactile multipoint avec un design magnétique, des touches rétroéclairées. Mais pas seulement.

Brydge propose son alternative au Magic Keyboard d'Apple

Le Brydge Air MAX+ est conçu pour l'iPad Air de quatrième génération sorti en même temps que l'iPhone 12, mais il est également compatible avec toutes les générations d'iPad Pro 11 pouces. Poursuivant la tendance amorcée avec le 12,9 pouces MAX+ le mois dernier, le nouveau Brydge Air MAX+ est doté d'un boîtier SnapFit magnétique. Cela remplace le système de charnière que Brydge a utilisé sur d'autres produits.

L'Air MAX+ comprend une coque SnapFit tout-en-un conçue pour s'agencer parfaitement à votre iPad. Enclenchez simplement votre iPad dans la coque arrière magnétique pour créer une expérience de productivité parfaite, que vous soyez en déplacement, au bureau ou à la maison.

L'Air MAX+ est doté du Bluetooth 5.0 pour ce que Brydge appelle la «connectivité instantanée». Il offre également un clavier rétroéclairé avec trois niveaux de luminosité différents parmi lesquels choisir, ainsi qu'un trackpad multi-touch. Tout comme sur les précédents claviers Brydge, il existe une ligne de raccourcis avec des commandes pour des éléments tels que le volume, la lecture multimédia, la luminosité, etc.



En termes de design, le nouveau Brydge Air MAX+ présente une construction en polycarbonate / caoutchouc, contrairement à la conception en aluminium des autres claviers de la marque. La société dit que cette conception pèse 862 grammes (seulement) et contient un antimicrobien actif.



Le Brydge Air MAX+ est disponible à la commande dès maintenant pour 149,99 $ (et bientôt sur Amazon), ce qui en fait une alternative plus abordable au Magic Keyboard d'Apple qui est vendu à partir de 339€. Les premières commandes seront expédiées en juin, selon Brydge. Un concurrent au Combo Touch de Logitech.